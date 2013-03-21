В Международном аэропорту Владивосток открылась выставка "Аэрофлот – 90 лет на высоте"

С 21 марта выставочная зона аэропорта Владивосток радует своих пассажиров открытием новой экспозиции «Аэрофлот – 90 лет на высоте». На этот раз арт-проект предоставлен авиакомпанией «Аэрофлот». Это культурное событие приурочено к 90-летнему юбилею авиаперевозчика, который отмечался 17 марта. Организатором выступил филиал ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» в г. Владивостоке при поддержке ОАО «Международный аэропорт Владивостока». В экспозицию включено 20 фотоснимков, на которых запечатлены самолеты авиакомпании в небе и на земле, инфраструктура, летные экипажи и специалисты по контролю за подготовкой воздушных судов к вылету. Главными экспонатами выставки стали модели пассажирских самолетов «Аэрофлота». В экспозиции - точные копии самолетов, которые эксплуатируются или ранее входили в состав авиапарка «Аэрофлота» (Ту-154). В их числе – Airbus-А 330, Airbus-А 320, Boeing-767, Boeing-777, Sukhoi SuperJet-100-95В и Ту-154. Отметим, флот авиакомпании является одним из самых современных, молодых и быстрорастущих в Европе. «Аэрофлот» имеет на балансе 130 авиалайнеров. Место проведения выставки «Аэрофлот – 90 лет на высоте» в аэропорту Владивосток выбрано не случайно, - прокомментировали в пресс-службе ОАО «МАВ».- Авиакомпания «Аэрофлот» уже много лет является надежным партнером ОАО «МАВ». На протяжении всего времени нашего плодотворного сотрудничества авиакомпания демонстрирует неуклонный рост пассажиропотока, высокий уровень сервиса обслуживания и комфорта. Выставка расположена на третьем этаже терминала в общей зоне и доступна для обозрения всем желающим круглосуточно. Напомним, постоянно действующая выставочная зона в международном аэропорту Владивосток открыта 14 января. Выставка «Аэрофлот – 90 лет на высоте» - уже третья экспозиция, оформленная с начала года в терминале. Реализация культурных проектов на территории международного аэропорта Владивосток осуществляется в рамках развития сервисов для авиапассажиров. Проведение выставок в ОАО «МАВ» нацелено на создание теплой и комфортной атмосферы для пассажиров и гостей аэропорта, сообщает Департамент корпоративных коммуникаций ОАО «Международный аэропорт Владивосток». Досье ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (ОАО «МАВ») - занимает одну из лидирующих позиций по объему пассажиропотока среди дальневосточных аэропортов. В 2012 году количество обслуженных аэропортом пассажиров впервые составило 1 млн 624 тыс. В 2012 аэропорт Владивостока выполнил программу по приему-выпуску воздушных судов глав государств и правительственных делегаций саммита АТЭС. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 30 направлений, полеты по которым совершают ведущие российские и азиатские авиакомпании. Аэропорт имеет допуск на прием всех типов воздушных судов и категорию II ИКАО. Уровень комфортности нового терминала соответствует стандарту «С» IATA. Основным акционером ОАО «МАВ» является ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» (управляет 52,2 % акций Общества). Смотреть фото. ZRPRESS.Ru. Владивосток