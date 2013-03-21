В России интервал для перехода из одного НПФ в другой увеличат до пяти лет

Среди таких решений, по словам Алексея Моисеева, например, возможное увеличение интервала, в который граждане будут получать право на переход из одного НПФ в другой. Сегодня, как известно, поменять фонд можно раз в год, Минфин предлагает увеличить этот срок до пяти лет. Причем последний переход должен состояться не позже чем за 5 лет до назначения пенсии.