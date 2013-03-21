Во Владивостоке управляющие компании наказаны на 140 тыс. рублей за гололед

Во Владивостоке отвечающие за уборку придомовых территорий управляющие компании не приняли должных мер, направленных на их очистку от гололеда и снега.

Сюжет Владивосток