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Во Владивостоке управляющие компании наказаны на 140 тыс. рублей за гололед

21 марта 2013, 18:36
Во Владивостоке отвечающие за уборку придомовых территорий управляющие компании не приняли должных мер, направленных на их очистку от гололеда и снега.

Органами прокуратуры Владивостока проведена проверка своевременности и полноты мер, принимаемых управляющими организациями города по очистке придомовых территорий от снежно-ледяных образований.

Проверкой установлено, что отвечающие за уборку придомовых территорий управляющие компании не приняли должных мер, направленных на их очистку от гололеда и снега.

По выявленным нарушениям прокуратурой Владивостока в отношении руководителей виновных управляющих организаций возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.21 Закона Приморского края "Об административных правонарушениях в Приморском крае" – нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми актами иных норм и правил в сфере благоустройства.

По результатам их рассмотрения 28 виновных лиц привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 140 тыс. рублей, сообщила ZRPRESS.RU Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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