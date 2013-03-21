Во Владивостоке управляющие компании наказаны на 140 тыс. рублей за гололед

Органами прокуратуры Владивостока проведена проверка своевременности и полноты мер, принимаемых управляющими организациями города по очистке придомовых территорий от снежно-ледяных образований.
Проверкой установлено, что отвечающие за уборку придомовых территорий управляющие компании не приняли должных мер, направленных на их очистку от гололеда и снега.
По выявленным нарушениям прокуратурой Владивостока в отношении руководителей виновных управляющих организаций возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.21 Закона Приморского края "Об административных правонарушениях в Приморском крае" – нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми актами иных норм и правил в сфере благоустройства.
По результатам их рассмотрения 28 виновных лиц привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 140 тыс. рублей, сообщила ZRPRESS.RU Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.
ZRPRESS.RU, Владивосток.