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Call-центры подскажут льготникам Владивостока о наличии лекарств в аптеках

22 марта 2013, 10:21
Нововведение должно помочь решить проблему информирования населения о наличии жизненно важных лекарств и пунктах их выдачи.

Жители Владивостока смогут узнать о наличии льготных лекарств, позвонив на телефон «горячей линии».

Для удобства и своевременного информирования горожан задействованы два телефона: (423) 240 - 44 - 04 и 222-45-13, которые работают с 8:00 до 24:00, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте здравоохранения администрации Приморского края, в ближайшее время будет создан call-центр и для краевых льготников.

Нововведение должно помочь решить проблему информирования населения о наличии жизненно важных лекарств и пунктах их выдачи.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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