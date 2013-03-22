Call-центры подскажут льготникам Владивостока о наличии лекарств в аптеках

Жители Владивостока смогут узнать о наличии льготных лекарств, позвонив на телефон «горячей линии».
Для удобства и своевременного информирования горожан задействованы два телефона: (423) 240 - 44 - 04 и 222-45-13, которые работают с 8:00 до 24:00, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Как сообщили в департаменте здравоохранения администрации Приморского края, в ближайшее время будет создан call-центр и для краевых льготников.
Нововведение должно помочь решить проблему информирования населения о наличии жизненно важных лекарств и пунктах их выдачи.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.