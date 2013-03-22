Правительство РФ одобрило программу развития Дальнего Востока в приказном порядке

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ доложил о результатах работы над проектом Государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» на заседании Правительства РФ под руководством премьер-министра Дмитрия МЕДВЕДЕВА. «Мы считаем, задача программы – не только в развитии региона, а также в создании условий для развития российской экономики в целом. Создается новая точка роста, я бы назвал это восточным вектором развития российской экономики», – отметил Виктор Ишаев. Он подчеркнул, что к подготовке проекта были привлечены специалисты фонда «Центр стратегических разработок», организации Российской академии наук. Сценарные условия, целевые показатели, индикаторы развития были рассчитаны Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН. Большой вклад в создание программы внесли субъекты региона, министерства и ведомства. Согласно представленным расчетам, 88% расходов федерального бюджета по госпрограмме предполагается направить на развитие инфраструктуры (49% – на транспортную, 19% – на энергетическую, 13% – на социальную, 7% – на коммунальную инфраструктуру и обеспечение экологической безопасности). При этом, по словам министра, доля федерального бюджета в объеме инвестиций составит не более 36%, а на долю консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации приходится только 3%. Остальная доля (61%) – внебюджетные средства. «Мы выходим сейчас на общую цифру финансирования, которая, конечно, очень большая, беспрецедентно большая – более 10 триллионов рублей», – сообщил в ходе заседания Дмитрий Медведев. Он также отметил, что для повышения инвестиционной привлекательности Дальнего Востока и Байкальского региона готовятся изменения в Налоговый кодекс. Они предусматривают налоговые льготы для новых проектов и в марте должны быть направлены в Госдуму. В ходе обсуждения проекта госпрограммы большинство министров положительно отозвалось о документе. Первый заместитель председателя Правительства Игорь ШУВАЛОВ, в частности, заметил, что это одна из лучших программ, поскольку «она действительно в себя вобрала то, что было уже по другим отраслевым программам предусмотрено и принято правительством, а также те мероприятия, которые исключительно содержатся в тексте только этой программы». По мнению министра экономического развития Андрея БЕЛОУСОВА, программа уникальна не только по объемам финансирования, но и по масштабу задач, которые она решает, по срокам, по охвату территорий. Министр финансов Антон Силуанов тем не менее высказал опасения, что значительный объём госгарантий, предусмотренный в программе, станет причиной того, что «неисполнение обязательств приведет к обращению к федеральному бюджету за исполнением этих госгарантий». «Мы программу не смогли согласовать, считаем, что она еще нуждается в доработке. В первую очередь речь идет о ресурсном обеспечении», – сказал министр финансов. На это Дмитрий Медведев заметил, задачи, поставленные президентом и правительством по развитию Дальнего Востока, не могут быть не исполнены, поэтому пора ставить точку в дискуссии о программе. «В целом предлагаю программу одобрить, провести необходимые согласования до 2 апреля, когда я рассчитываю, что у нас состоится заседание госкомиссии по развитию Дальнего Востока, окончательно определиться с источниками, их параметрами», – подвел итог глава кабинета министров РФ.