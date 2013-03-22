Сбербанк выплатит акционерам дивиденды за 2012 год

Чистая прибыль за 2012 г. по РСБУ превысила предварительный результат. Сбербанк также показал чистую прибыль за 2012 г. по РСБУ с учетом событий после отчетной даты на уровне RUB 346.2 млрд, что на 0.5% превышает изначально объявленный результат в RUB 344.4 млрд. На наш взгляд, событие стало приятным сюрпризом, поскольку под событиями после отчетной даты обычно подразумеваются главным образом налоги, и которые обычно приводят к снижению показателя. В целом мы сохраняем позитивный взгляд на Сбербанк, который торгуется с мультипликаторами 1.2x по P/BV и 6.2х по P/E. Наша рекомендация по бумагам банка – «ПОКУПАТЬ» с целевой ценой $4.4.