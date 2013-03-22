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Сбербанк выплатит акционерам дивиденды за 2012 год

22 марта 2013, 09:31
Наблюдательный совет Сбербанка предложил дивиденды в размере RUB 2.57 на обыкновенную акцию и RUB 3.2 на привилегированную бумагу.
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Банки

Наблюдательный совет Сбербанка предложил дивиденды в размере RUB 2.57 на обыкновенную акцию и RUB 3.2 на привилегированную бумагу, что предполагает дивидендную доходность на уровне 2.5% и 4.3%, соответственно, при этом коэффициент выплат составит около 17% по сравнению с 15% в прошлом году.

Объявленные уровни оказались в целом на уровне наших ожиданий и консенсуса рынка, и подтверждают планы банка по постепенному повышению коэффициента выплат до 20% к 2014 г.

Чистая прибыль за 2012 г. по РСБУ превысила предварительный результат. Сбербанк также показал чистую прибыль за 2012 г. по РСБУ с учетом событий после отчетной даты на уровне RUB 346.2 млрд, что на 0.5% превышает изначально объявленный результат в RUB 344.4 млрд. На наш взгляд, событие стало приятным сюрпризом, поскольку под событиями после отчетной даты обычно подразумеваются главным образом налоги, и которые обычно приводят к снижению показателя. В целом мы сохраняем позитивный взгляд на Сбербанк, который торгуется с мультипликаторами 1.2x по P/BV и 6.2х по P/E. Наша рекомендация по бумагам банка – «ПОКУПАТЬ» с целевой ценой $4.4.

Ольга НАЙДЕНОВА, аналитик ФГ БКС.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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