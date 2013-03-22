zr.media
ГлавноеВсе новости

В ДВФУ обсудили политический и экономический курс КНР

22 марта 2013, 10:26
Заседание круглого стола на тему "Завершение транзита власти в Китае: чего ожидать от нового поколения руководителей КНР?" провели кафедра Тихоокеанской Азии и Студенческое научное общество 20 марта в Школе региональных и международных исследований ДВФУ.

Заседание круглого стола на тему «Завершение транзита власти в Китае: чего ожидать от нового поколения руководителей КНР?» провели кафедра Тихоокеанской Азии и Студенческое научное общество 20 марта в Школе региональных и международных исследований ДВФУ.

В мероприятии участвовали студенты ШРМИ и Школы экономики и менеджмента, а также эксперты из числа преподавателей ДВФУ, сотрудников Российского института стратегических исследований, Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН и представительства МИД. В числе участников были и китайские аспиранты и магистранты, обучающиеся в ДВФУ.

В ходе заседания прозвучали доклады, посвященные итогам сессии китайского парламента, – Всекитайского собрания народных представителей (именно на ней окончательно была оформлена передача власти новому «поколению» лидеров КНР во главе с Си Цзиньпином), прогнозам в отношении миграционной и демографической политики нового руководства, а также анализу китайской политической элиты. Во второй части мероприятия участники говорили о возможных изменениях во внешнеполитическом курсе Пекина при новом председателе КНР, сообщает пресс-служба ДВФУ.

– Обсуждение перспектив развития отношений Китая и России, а также Китая и США, приняло характер жаркой дискуссии – это, конечно же, замечательно: в спорах рождается истина, – прокомментировал доцент кафедры международных отношений, кандидат политических наук Артем Лукин.

Артем Леонидович также подчеркнул, что об успехе мероприятия говорит то, что в конце заседания собравшиеся обсуждали возможность новых встреч в этом же формате. Так, директор ШРМИ Владимир Кузнецов высказал идею собрать круглый стол для более конкретного обсуждения проблем и перспектив российско-китайского сотрудничества с позиций Приморского края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Департамент образования ЯНАО#Департамент образования и молодежной политики#Министерство образования#Развитие системы обращения с отходами на территории муниципального образования Сургутский район#Образование#ДВФУ#Департамент образования Сургута#КНР#Директор окружного департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин#Департамент образования#Наука и образование#Владивосток#Политика
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56