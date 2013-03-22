В ДВФУ обсудили политический и экономический курс КНР

В ходе заседания прозвучали доклады, посвященные итогам сессии китайского парламента, – Всекитайского собрания народных представителей (именно на ней окончательно была оформлена передача власти новому «поколению» лидеров КНР во главе с Си Цзиньпином), прогнозам в отношении миграционной и демографической политики нового руководства, а также анализу китайской политической элиты. Во второй части мероприятия участники говорили о возможных изменениях во внешнеполитическом курсе Пекина при новом председателе КНР, сообщает пресс-служба ДВФУ.