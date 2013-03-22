В ДВФУ обсудили политический и экономический курс КНР

Заседание круглого стола на тему «Завершение транзита власти в Китае: чего ожидать от нового поколения руководителей КНР?» провели кафедра Тихоокеанской Азии и Студенческое научное общество 20 марта в Школе региональных и международных исследований ДВФУ.
В мероприятии участвовали студенты ШРМИ и Школы экономики и менеджмента, а также эксперты из числа преподавателей ДВФУ, сотрудников Российского института стратегических исследований, Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН и представительства МИД. В числе участников были и китайские аспиранты и магистранты, обучающиеся в ДВФУ.
В ходе заседания прозвучали доклады, посвященные итогам сессии китайского парламента, – Всекитайского собрания народных представителей (именно на ней окончательно была оформлена передача власти новому «поколению» лидеров КНР во главе с Си Цзиньпином), прогнозам в отношении миграционной и демографической политики нового руководства, а также анализу китайской политической элиты. Во второй части мероприятия участники говорили о возможных изменениях во внешнеполитическом курсе Пекина при новом председателе КНР, сообщает пресс-служба ДВФУ.
– Обсуждение перспектив развития отношений Китая и России, а также Китая и США, приняло характер жаркой дискуссии – это, конечно же, замечательно: в спорах рождается истина, – прокомментировал доцент кафедры международных отношений, кандидат политических наук Артем Лукин.
Артем Леонидович также подчеркнул, что об успехе мероприятия говорит то, что в конце заседания собравшиеся обсуждали возможность новых встреч в этом же формате. Так, директор ШРМИ Владимир Кузнецов высказал идею собрать круглый стол для более конкретного обсуждения проблем и перспектив российско-китайского сотрудничества с позиций Приморского края.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.