В Приморском крае естественная убыль населения сохраняется на 30 территориях

Численность экономически активного населения в 2012 году, по оценке, в соответствии с методологией Международной Организации Труда (МОТ), составила 1075,9 тыс. человек (55% общей численности населения края). В их числе 999,4 тыс. человек (93%) были заняты в экономике и 76,5 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали и классифицировались как безработные (общий уровень безработицы – 7,1%).