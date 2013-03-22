В Приморском крае на 35% увеличилось число преступлений с применением различных видов оружия

Зарегистрировано 1347 преступлений, связанных с потребительским рынком, внешнеэкономической деятельностью, операциями с недвижимостью и другими видами экономической деятельности (меньше на 15%); 3856 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (меньше на 5%); 483 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия (больше на 12%). Самым распространенным преступлением остаются кражи (50% всех преступлений), их число увеличилось на 10% по сравнению с 2011 годом, каждая десятая кража – квартирная.