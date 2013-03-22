В течение ближайших месяцев можно ждать рубль на отметке 31,8

В течение ближайших месяцев мы, скорее всего, увидим продолжение укрепления доллара к евро и рублю. Целевыми уровнями по парам доллар/рубль и евро/ доллар станут отметки 31,8 и 1,26. Основным драйвером для данного движения, вероятно, будет сила американской экономики. Вследствие чего ожидания по денежно-кредитной политике страны будут постепенно смещаться в сторону ее ужесточения. При этом европейская и российская экономики сейчас в менее выгодном положении и испытывают значительный спад активности, который в скором времени потребует смягчения денежно–кредитной политики. Сейчас также наблюдается уменьшение инфляционных ожиданий, как в России, так и в еврозоне, что лишь добавляет вероятность того что Центробанки пойдут на снижение процентных ставок уже в ближайшие месяцы. В свою очередь снижение ставок естественно скажется слабостью на данных рисковых валютах. Дополнительным фактором для снижения российской валюты является слабость нефтяных котировок. Спрос на «черное золото» продолжает сокращаться и по данным Международного энергетического агентства в 2013 году достигнет 90,6 млн баррелей в сутки. Единственное, что может толкнуть нефтяные котировки выше – это геополитическая напряженность. Впрочем, списывать возможность обострения ситуации с тем же Ираном пока явно не стоит.