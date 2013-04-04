"Дорожная карта" по привлечению инвесторов разработана в Приморье

Ещё одно важное требование инвесторов – наличие на интересующей их территории механизмов профессионально подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов. Для выполнения этого условия в крае уже ведётся работа с профессиональными учебными заведениями. Региональные власти поощряют и оказывают поддержку сотрудничеству между предприятиями и профессиональными училищами, техникумами. Сейчас специалисты готовят прогноз потребностей регионального рынка труда.