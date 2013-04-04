"Дорожная карта" по привлечению инвесторов разработана в Приморье

В Приморском крае разработана «дорожная карта» по внедрению стандартов деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Об этом на заседании администрации Приморского края, которое провёл губернатор Владимир Миклушевский, сообщил директор департамента экономики Приморского края Николай ДУБИНИН.
«Сейчас наша главная задача – это замена бюджетных инвестиций, которые в большом объёме осуществлялись в рамках подготовки к саммиту АТЭС, на внебюджетные. А для этого необходимо создать в крае благоприятный инвестиционный климат, который обеспечит приток частного капитала», - отметил Николай Дубинин.
«Дорожная карта», разработанная специалистами департамента совместно с коллегами из Дальневосточного представительства Агентства стратегических инициатив, призвана создать в крае привлекательные условия для ведения бизнеса. Она включает 15 шагов, пять из которых уже реализованы, а оставшиеся – в процессе исполнения.
Так, сейчас необходимо разработать и утвердить инвестиционную стратегию Приморского края, сформировать ежегодно обновляемый план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе. Эта работа уже ведётся.
В рамках «дорожной карты» сейчас разрабатываются нормативные акты по защите прав инвесторов и механизмы поддержки инвестиционной деятельности.
В Приморье уже начал работать общественный экспертный совет по привлечению инвестиций.
Активно создаётся доступная инфраструктура для размещения промышленных, транспортно-логистических и иных объектов потенциальных инвесторов: формируются промышленные площадки и промышленные парки, созданы два бизнес-инкубатора при ведущих вузах края – ДВФУ и ВГУЭС.
Ещё одно важное требование инвесторов – наличие на интересующей их территории механизмов профессионально подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов. Для выполнения этого условия в крае уже ведётся работа с профессиональными учебными заведениями. Региональные власти поощряют и оказывают поддержку сотрудничеству между предприятиями и профессиональными училищами, техникумами. Сейчас специалисты готовят прогноз потребностей регионального рынка труда.
Для инвесторов, в том числе иностранных, работает специальный двуязычный интернет-портал (www.invest.primorsky.ru), где на русском и английском языках размещена подробная информация об инвестиционных возможностях края. С начала года его посетили более 50 тысяч пользователей, в том числе из стран АТР.
Предстоит проделать ещё много работы, в частности – разработать и внедрить единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», принять инвестиционную декларацию региона, утвердить процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность.
Итогом этой работы должен стать рост инвестиций в экономику края.
ZRPRESS.RU, Владивосток.