Приморские усыновители получат более 800 тыс. рублей

Концептуально проект не изменился, однако были внесены некоторые корректировки. В частности, выплате придан целевой характер – только на улучшение жилищных условий (приобретение жилья, реконструкция, строительство). Так же изменилась сумма выплаты. В 2013 году она составит почти 805 тыс. руб. Дело в том, что в новой версии закона сумма рассчитывается по норме 18 кв м жилья на одного усыновленного ребенка. За основу стоимости 1 кв метра принимается норма Минрегиона на текущий год. В 2013 году она составляет 44 700 руб./ 1 кв м. Однако ежегодно эта цифра индексируется, соответственно, размер выплаты усыновителям так же будет расти.