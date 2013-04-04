Приморские усыновители получат более 800 тыс. рублей

3 апреля состоялось третье и завершающее заседание рабочей группы, призванной откорректировать законопроект справедливороссов о поддержке приморских усыновителей. Теперь все семьи Приморья, усыновившие детей с 1 января 2013 года, получат социальную выплату порядка 800 тыс. руб.
Напомним, в прошлом году депутаты ЗС ПК фракции «Справедливая Россия» вышли с законопроектом, согласно которому предлагалось выплачивать семьям, усыновившим ребенка, по 1 млн. руб. (по 250 тыс. руб. в течение 4-х лет). Концептуально приморский парламент поддержал проект, однако, по мнению депутатов, он требовал некоторых корректировок. Несколько месяцев проектом занималась специально созданная рабочая группа. На сегодняшний день закон доработан и будет представлен на ближайшей сессии ЗС ПК.
Концептуально проект не изменился, однако были внесены некоторые корректировки. В частности, выплате придан целевой характер – только на улучшение жилищных условий (приобретение жилья, реконструкция, строительство). Так же изменилась сумма выплаты. В 2013 году она составит почти 805 тыс. руб. Дело в том, что в новой версии закона сумма рассчитывается по норме 18 кв м жилья на одного усыновленного ребенка. За основу стоимости 1 кв метра принимается норма Минрегиона на текущий год. В 2013 году она составляет 44 700 руб./ 1 кв м. Однако ежегодно эта цифра индексируется, соответственно, размер выплаты усыновителям так же будет расти.
Получить выплату семья сможет через три года после усыновления.
Отметим также, что на материальную поддержку могут рассчитывать семьи, усыновившие ребенка до 14 лет. Верхний возрастной предел необходим для того, чтобы исключить коррупционную составляющую и возможные злоупотребления. С этой же целью в законе прописан четкий механизм контроля – за усыновленным ребенком будет закреплена доля в недвижимости.
«Сегодня проект позволяет семьям тратить эти деньги только на улучшение жилищных условий. Одна лично я уверен, что необходимо дать возможность расходовать эти средства и на лечение ребенка. Особенно если ребенок инвалид. Да, здоровому человеку необходима квартира. Но больному человеку, в первую очередь, нужно здоровье. Поэтому в ближайшее время мы подготовим и предложим коллегам по ЗС ПК дополнительный проект. Он позволит семьям потратить эту выплату на лечение больного ребенка», - сказал автор законопроекта, депутат Константин МЕЖОНОВ.
Добавим, что согласно принятому на мартовской сессии закону, семьи, усыновившие третьего и последующего детей с 1 января 2012 года, получат региональный материнский капитал. В 2013 году это 100 тыс. руб., в 2014 году – 125 тыс. руб., в 2015 году – 150 тыс. руб. Таким образом, в совокупности единовременный материнский капитал и выплата по закону справедливороссов даст семьям дополнительную поддержку почти в 1 млн руб.
ZRPRESS.RU, Владивосток.