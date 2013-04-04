Северная Корея: мирный атом в обмен на продовольствие

Жителям Сибири, Дальнего Востока, а тем более Центральной России, не надо бежать в магазин за спичками и солью из-за новостей о скором начале боевых действий между Северной и Южной Кореями. Пхеньян не намерен воевать — он в очередной раз стремится обменять свою ядерную и ракетную программы на кредиты, рис и консервы. Воевать, в реальности, не готов никто. Мало того, крушение северокорейского режима – это ночной кошмар южных корейцев, Китая и США и "величайшая геополитическая катастрофа" для самих жителей КНДР, о чем они пока еще даже сами не догадываются. Северокорейцы вновь объявляют войну соседям и грозят им через разделительную линию, обещают стереть с лица земли Японию и США, запрещают южным корейцам въезжать в приграничную промышленную зону Кэсон. Южная Корея проводит масштабные учения совместно с американцами, из США прибыли, страшно сказать, несколько истребителей пятого поколения. И телевидение, как российское, так и зарубежное, старательно нагнетает обстановку, повышая собственные рейтинги. Напрасно редкие эксперты по ситуации на Корейской полуострове дают обстоятельные комментарии о том, что никакой войны не будет, потому что она никому не выгодна. Они напоминают, что Северная Корея далеко не в первый раз угрожает миру войной, и что. Пхеньян не раз уже разворачивал ранее замороженную ядерную программу и получал в обмен на новое ее свертывание очередной пакет кредитов и многолетний запас "тушенки". Выслушав это, журналисты, как ни в чем не бывало, фирменной скороговоркой повторяют: "У нас в эфире был профессор Л-в, а между тем ситуация на границе Северной и Южной Кореи остается напряженной и война может вспыхнуть в любой момент". Зрители, особенно из близлежащих к зоне потенциального конфликта регионов России, напуганные телевизионными страшилками, устремляются в магазин за спичками и солью и по пути забегают в аптеку за йодом. А вдруг у Северной Кореи не только есть ядерное оружие, но еще и хватит безумия попытаться его применить в войне против крупнейшей ядерной державы – США? Берегите деньги и ваши нервы. Речь всего лишь идет о традиционной стратегии Северной Кореи – мирный атом в обмен на продовольствие. Отец нынешнего правителя страны Ким Чен Ына, "великий маршал" и "центр партии" Ким Чен Ир неоднократно прибегал к такому способу спасения национальной экономики. Замороженная ранее ядерная программа объявлялась вновь открытой, КНДР либо запускала ракету, которая не долетала даже до Японии, либо производила взрыв, который у экспертов, вызывал предположение, что речь идет об обычном тротиле, а не испытании ядерной бомбы. Иногда начинались даже вполне реальные обстрелы сопредельных территорий. Максимум – северные корейцы исподтишка потопили торпедой южнокорейский корвет, убив 46 моряков, да и то в этом так и не признались. После этого мировое сообщество для порядка возмущалось. Шестисторонние и любые другие переговоры замораживались. Начинался период челночной дипломатии, когда в Пхеньян ездили то отставные американские политики невысокого уровня, то китайские или российские официальные лица. Торговля продолжалась до тех, пока ситуация в северокорейской экономике не становилась совсем критичной. Тогда следовало "мирное соглашение", по итогам которого Северная Корея получала возможность создать немного новых рабочих мест для своих граждан за счет Китая, России или Южной Кореи, получала гуманитарную помощь, в виде продовольственных консервов, риса и так далее, и, разумеется, небольшие иностранные кредиты, которые и в мыслях никто не имел когда-либо возвращать. Так было при Ким Чен Ире, и к этому все привыкли. Однако с восшествием на корейский "престол" его сына Ким Чен Ына, который не скрывает, на ком он женат и пользуется продукцией компании Apple, зарубежная пресса сумела создать у населения (и даже части экспертного сообщества) странное заблуждение насчет возможности серьезных перемен в Северной Корее. Мол, Пхеньян готов к проведению реформ и Ким Чен Ын войдет в историю как "местный Горбачев" — могильщик последнего тоталитарного режима "советского" типа. Надеждам этим, как показывают события последних недель, сбыться не суждено. Ким Чен Ын, то ли в силу особенностей характера (не зря же он так стремится внешне походить на своего деда – "солнце нации" Ким Ир Сена), то ли под влиянием престарелых родственников, вернулся к испытанной тактике шантажа. Выражаясь современным языком, пхеньянский вождь "троллит" соседние страны, только не комментариями в соцсетях, а ядерными и ракетными испытаниями, а также громкими заявлениями, типа объявлений войны и угроз погрузить Америку в огонь. И чем больше "мировое сообщество" в ответ возмущается, тем веселее ему на душе. Ни о какой суровой социалистической решимости дать грозный отпор зарвавшимся империалистическим капиталистам, речи, конечно, не идет. В итоге, КНДР, скорее всего, получит искомый рис и доллары уже в ближайшее время. А население этой страны убедится как в очередном торжестве идей чучхе, так и в том, насколько лучше и сытнее стало жить при новом руководителе, благодаря его дальновидной и мудрой политике. В качестве завершения стоит, пожалуй, отметить, что если бы Ким Чен Ын и попытался совершить либерализацию Северной Кореи, то у него наверняка бы ничего не вышло. Даже не потому, что перестройка в этой стране невозможна. Скорее из-за того, что в ней не заинтересован никто из соседей: ни Китай, ни Южная Корея. "За" могли бы высказаться Россия и Япония, которым не нужен очаг нестабильности под самым боком, но их никто не спросит. А Пекин и Сеул предпочитают кормить "коммунистическую" Корею в ее нынешнем состоянии, нежели взять на себя заботу превратить ее в нормальную страну с современной экономикой. Южным корейцам достаточно взглянуть на воссоединенную Германию, чтобы понять, сколько денег придется вложить в повышение уровня жизни северокорейцев. А ведь КНДР это далеко не ГДР – ситуация гораздо запущеннее. Что касается самих северных корейцев, которых многие призывают "освободить любой ценой" из чисто гуманитарных соображений, то им крах режима принесет сначала мимолетную эйфорию, а затем неминуемое глубокое разочарование, сменяющееся реваншистскими настроениями и повальной ностальгией по "славному чучхейскому прошлому". Китай и Южная Корея могут буквально завалить 25 миллионов северных корейцев лапшой быстрого приготовления, бытовой техникой, недорогими гаджетами и подержанными автомобилями. Все это жителями нынешней КНДР будет быстро и успешно освоено, после чего их запросы переместятся из чисто материальной сферы в социальную, где удовлетворить их будет ой как непросто. Это сейчас обычный холодильник – предмет гордости северокорейской семьи (пусть даже в ее доме большую часть суток нет электричества). После падения режима эту же семью очень быстро перестанет радовать старая "дэу", а на новенькую "вольво", как у наводнивших страну южнокорейских начальников и китайских нуворишей, честным трудом (как они будут уверены) не заработаешь. Собственно, что-то подобное произошло после падения СССР. Но у корейской ситуации есть одно разительное отличие – разделенный народ. Если мы переживали все взлеты и разочарования нашей постсоветской истории вместе, то северные корейцы внезапно окажутся внутри успешной и состоятельной нации, где, в силу сложившегося огромного культурного и образовательного отрыва, они будут чувствовать себя на положении людей второго сорта. Конечно, многие южные корейцы искренне готовы принять северных как братьев и протянуть им руку солнечной дружбы. Но смогут ли почувствовать себя равными лощеный менеджер "Самсунга" и командир артиллерийской батареи, полжизни проведший в ожидании приказа стереть с лица земли Сеул? Что будет чувствовать северный кореец, вынужденный работать (причем, как это принято на этом полуострове, работать до тридцать седьмого пота) на южных "братьев" без надежды преодолеть разделяющую их пропасть? Понимающий, что максимум, что ему светит – это карьера начальника бригады мусорщиков, потому что в тот же "Самсунг" его не берут? Что его обманули. Голод забудется, а память, что у него когда-то была страна, с ядерным оружием и ракетами, которую боялся и уважал весь мир, останется. И никакая лапша уже будет не мила. Так что пока к власти в Китае или Южной Корее не придут неисправимые идеалисты, любого северокорейского лидера, попытавшегося провести либерализацию и модернизацию страны, ждет, в лучшем случае, дворцовый переворот, активно поддержанный соседями. Потому что даже угроза войны с КНДР для соседних стран не так страшна, как освобождение Северной Кореи от идей чучхе. Иван Преображенский, ИА "Росбалт".