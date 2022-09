Борис Преображенский: Бухта Золотой Рог – зона экологического бедствия

Он является одним из авторов «Экологической программы Приморского края»; автором более 250 научных и публицистических работ, в том числе 18 монографий. В 1987 г. доктора Преображенского наградили Большой медалью ЮНЕСКО за развитие программы «Человек и биосфера»; а в 1999 г. он удостоился почетного звания «Заслуженный эколог Российской Федерации». Его имя занесено в Международную книгу «Who is Who in Science and Technology» (2006).