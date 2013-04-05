Борис Преображенский: Бухта Золотой Рог – зона экологического бедствия

Он рассказал о том, как от деревьев во время Великой Отечественной войны были зачищены сопки Владивостока: боялись японских шпионов. Поведал он и о рубках и при строительстве городского водохранилища. Также он рассказал о зонах, в которых наблюдается особенно напряженная экологическая обстановка. По его мнению, это район города Дальнегорска, озера Ханки. Также в числе неблагоприятных ученый назвал и несколько районов Владивостока. Бухту Золотой Рог он и вовсе считает зоной экологического бедствия, сообщает пресс-служба ДВФУ.