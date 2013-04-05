Борис Преображенский: Бухта Золотой Рог – зона экологического бедствия

Доктор геолого-минералогических наук Борис Преображенский прочитал очередную открытую лекцию для студентов и преподавателей ДВФУ. На этот раз темой встречи стали экологические проблемы Приморского края.
— Приморье по праву считается уникальной территорией. Здесь, как нигде, сохранилось огромное число реликтовых видов растений и животных. К сожалению, столь уникальная природная среда крайне неустойчива, — подчеркнул Борис Владимирович.
Он рассказал о том, как от деревьев во время Великой Отечественной войны были зачищены сопки Владивостока: боялись японских шпионов. Поведал он и о рубках и при строительстве городского водохранилища. Также он рассказал о зонах, в которых наблюдается особенно напряженная экологическая обстановка. По его мнению, это район города Дальнегорска, озера Ханки. Также в числе неблагоприятных ученый назвал и несколько районов Владивостока. Бухту Золотой Рог он и вовсе считает зоной экологического бедствия, сообщает пресс-служба ДВФУ.
После этого Борис Преображенский подробно рассказал об экологическим проблемах Хасанского района Приморья. По его мнению, строительство завода по производству сжиженного природного газа на полуострове Ломоносова (бухта Перевозная) могут привести к непоправимому ущербу уникальным заповедникам и заказникам Приморского края, рыбному хозяйству. Он отметил, что перенос строительства завода на полуостров Дунай в бухту Безымянная позволит задействовать простаивающие мощности местных промышленных предприятий и, как следствие, снизить безработицу в районе. Строительство завода в бухте Перевозная, по словам Бориса Преображенского, неперспективно — ни промышленных мощностей, ни обученных кадров там нет. Инфраструктуру в таком случае придется создавать с нуля.
Присутствующие на встрече студенты-экологи поддержали ученого. Борис Преображенский пригласил всех, у кого есть идеи конструктивные экологические идеи, принять участие в работе общественного экспертного совета по вопросам экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов Приморского края.
Борис Владимирович Преображенский – доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, председатель координационного совета по экологическим проблемам Приморского края. С 1973 г. он руководил созданной им лабораторией тропических морей, с 1982 по 2001 гг. – лабораторией морских ландшафтов ТИГ ДВО РАН. В 1966 г. защитил кандидатскую, а в 1980 г. – докторскую диссертацию по теме: «Морфология и палеоэкология табулятоморфных кораллов».
Он является одним из авторов «Экологической программы Приморского края»; автором более 250 научных и публицистических работ, в том числе 18 монографий. В 1987 г. доктора Преображенского наградили Большой медалью ЮНЕСКО за развитие программы «Человек и биосфера»; а в 1999 г. он удостоился почетного звания «Заслуженный эколог Российской Федерации». Его имя занесено в Международную книгу «Who is Who in Science and Technology» (2006).
ZRPRESS.ru, Владивосток.