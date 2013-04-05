ДВФУ налаживает сотрудничество с Шанхайским транспортным университетом

— Очень важно, что мы уже смогли найти несколько областей, сотрудничество в которых будет интересно для обоих университетов, причем не только в гуманитарных, но и в инженерных и точных науках, — подчеркнул ректор ДВФУ Сергей Иванец. — Шанхайский транспортный университет за последние несколько лет прошел большой путь своего становления и сегодня занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах. ДВФУ в новом статусе еще достаточно молодой вуз и ему только предстоит пройти путь в укреплении своих позиций — тот путь, который Шанхайский университет в большей мере уже преодолел, — отметил Сергей Владимирович.