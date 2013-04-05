ДВФУ налаживает сотрудничество с Шанхайским транспортным университетом

Делегация Шанхайского транспортного университета во главе с деканом факультета гуманитарных и социальных наук г-ном Чжен Чэньлян прибыла этой неделе в ДВФУ. 4 апреля представители Шанхайского университета встретились с ректором Сергеем Иванцом и проректором по международным отношениям ДВФУ Владимиром Куриловым.
В июле 2012 года Шанхайский транспортный университет подписал с ДВФУ соглашение о сотрудничестве. Сейчас делегация китайского университета прибыла для обсуждения с руководством вуза и Школами ДВФУ конкретных областей, в которых возможно развивать партнерскую работу. В планах делегации Шанхайского транспортного университета встречи в Юридической школе, Инженерной школе, Школе гуманитарных наук и Школе региональных и международных исследований, а также посещение кампуса ДВФУ на Русском острове.
— Очень важно, что мы уже смогли найти несколько областей, сотрудничество в которых будет интересно для обоих университетов, причем не только в гуманитарных, но и в инженерных и точных науках, — подчеркнул ректор ДВФУ Сергей Иванец. — Шанхайский транспортный университет за последние несколько лет прошел большой путь своего становления и сегодня занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах. ДВФУ в новом статусе еще достаточно молодой вуз и ему только предстоит пройти путь в укреплении своих позиций — тот путь, который Шанхайский университет в большей мере уже преодолел, — отметил Сергей Владимирович.
Глава делегации Чжен Чэньлян уверенно заявил, что полноценный переезд ДВФУ в новый кампус, автоматически поднимет рейтинг университета на новый уровень, сообщает пресс-служба ДВФУ.
— В Шанхайском университете была аналогичная ситуация — инфраструктура университета была очень плохо развита, но после принятых Правительством Китая мер, строительства новых корпусов и запуска новой инфраструктуры, университету удалось подняться в рейтингах, — рассказал г-н Чжен Чэньлян.
Ректор ДВФУ Сергей Иванец выразил надежду, что во взаимодействии наших университетов ДВФУ удастся быстрее пройти этот путь. Стороны договорились, что будут работать над развитием сферы обменных студенческих и преподавательских программ по юридической тематике, а также темам, связанным с транспортной инфраструктурой, морской навигацией, строительством портовых сооружений. По итогам визита делегации со стороны ДВФУ в Шанхайский университет будет выслано письмо с конкретными предложениями по расширению сотрудничества.
Фото с сайта ДВФУ.
ZRPRESS.ru, Владивосток.