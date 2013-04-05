С каждым годом все большую популярность приобретают коттеджные поселки Ленинградской области, которые возводятся возле города. Такие поселки предназначаются для постоянного проживания.
Большую популярность загородная недвижимость приобретает из-за желания людей жить на территории с прекрасной экологией, дышать только чистым воздухом. И это не все преимущества, которые получают покупатели загородной недвижимости.
* Каждый коттеджный поселок в области располагается в красивом месте. Обычно подбираются территории возле лесных массивов, водоемов. Такое расположение позволяет населению дышать чистым воздухом, наслаждаться природой.
* Современные коттеджные поселки Ленинградской области имеют прекрасно развитую инфраструктуру. В каждом населенном пункте предусмотрены магазины, спортивные и детские площадки.
* Удобство расположения поселков. Чтобы каждый владелец коттеджа мог без особого труда добраться до работы в город, поселки располагаются неподалеку от него, начиная с семи километров и дальше. Помимо этого, каждый коттеджный поселок в Ленинградской области располагается возле транспортной развязки. Это позволяет легко добираться от дома до города и обратно в любое время года, в любую погоду.
* Коттеджные поселки предлагают своим покупателям дома улучшенной планировки, построенные в индивидуальном стиле. Все существующие и строящиеся элитные поселки построены по уникальным архитектурным проектам. Здесь каждый коттедж построен таким образом, чтобы он сочетался с общим стилем населенного пункта.
* В коттеджных поселках элитного класса сильно развита система безопасности. Чтобы каждый владелец элитного жилья мог спать спокойно, коттеджные поселки, чаще всего, закрывают от посторонних, выстроив огромные заборы. Огражденная территория круглосуточно охраняется.
Помимо этого, каждый владелец коттеджа получает тишину, о которой можно только мечтать. Если купить квартиру в городе, то вам вряд ли придется наслаждаться тишиной, ведь здесь постоянно ездит транспорт, шумят соседи. Такого не бывает в элитных коттеджных поселках, ведь там царит тишина, соседи не беспокоят.
Стоят коттеджи в поселках не так уж и дорого. Если сравнивать цену со стоимостью квартиры в Спб, то они почти одинаковые, только при выборе загородной недвижимости покупатель получает спокойствие и отдельный дом, расположенный в экологическом районе, где чистый воздух, красивая природа и из окон открывается уникальный вид на лес или водоем.