Коттеджные поселки Ленинградской области

* Удобство расположения поселков. Чтобы каждый владелец коттеджа мог без особого труда добраться до работы в город, поселки располагаются неподалеку от него, начиная с семи километров и дальше. Помимо этого, каждый коттеджный поселок в Ленинградской области располагается возле транспортной развязки. Это позволяет легко добираться от дома до города и обратно в любое время года, в любую погоду.