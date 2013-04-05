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Крупнейший стивидор Приморья увеличил грузоооборот

5 апреля 2013, 11:38
Рост оборота грузов ОАО "Восточный Порт" за I квартал 2013 года по сравнению с тем же периодом прошлого года составил почти 9 %.
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Уголь

Согласно данным ОАО «Восточный Порт» (Приморский край) за январь - март 2013 года стивидорной компанией было обработано 4 млн. 314,4 тыс. тонн грузов, что на 2% превышает результаты аналогичного периода 2012 года. В марте через причалы компании прошел 1 млн 722,3 тыс. тонн грузов. По сравнению с прошлым годом, рост - 8,8%

Основной груз – каменный уголь, добываемый в Кузбассе. В настоящее время экспортный уголь составляет 98,5% от всего грузооборота стивидорной компании, менее 1,5% приходится на каботажный уголь и 0,01% на прочие грузы. ОАО «Восточный Порт» - крупнейшая стивидорная компания России, которая специализируется на перевалке каменного угля.

В структуру ОАО «Восточный Порт» входят два производственно-перегрузочных комплекса.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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