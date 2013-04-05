Минфин раскритиковал российские банки за высокие процентные ставки по кредитам

В то же время ставки по банковским депозитам на данный момент превышают инфляцию. Ситуация, когда ставка по банковскому депозиту выше, чем инфляция, продлится недолго и ею нужно воспользоваться. Об этом в ходе интернет-конференции «Банковские депозиты: как не потерять и выиграть» заявил один из ведущих российских финансовых экспертов, разработчик высокоэффективной системы управления личными финансами, управляющий директор УК «Финам Менеджмент» Николай СОЛАБУТО. По его словам, сейчас мы наблюдаем именно такую серьезную аномалию. Эксперт уточнил, что при развитой экономике ставки по депозитам всегда чуть ниже инфляции от 0,5 до 1,5%%. Поэтому «отбить» инфляционные издержки посредством депозита невозможно. Николай Солобуто подчеркнул, что банковский вклад используют для краткосрочного хранения денег и депозит не является инвестиционным инструментом. Аномальные ситуации, когда ставки превышают уровень инфляции, быстро исчезают. Поэтому эксперт рекомендует использовать ситуацию для того, чтобы как можно скорее заключить депозитный договор на максимальный срок. Уже через год такие привлекательные условия могут исчезнуть. Отвечая на вопросы участников интернет-конференции, Николай Солобуто отметил, что в настоящее время наши соотечественники больше тратят и занимают, нежели инвестируют. «Это вина низкой капитализации населения. Мы долго не имели института частной собственности, и нам нечего передавать в наследство», - уточнил эксперт. Для того чтобы россияне начали больше инвестировать, по мнению Николая Солобуто, должно пройти много времени и должно смениться не одно поколение россиян.