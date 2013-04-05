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Приморцев приглашают на "Прогулку с врачом" по набережной Цесаревича

5 апреля 2013, 12:01
Оздоровительная "Прогулка с врачом" состоится в субботу, 6 апреля. Акция приурочена к декаднику, направленному на борьбу с артериальной гипертензией, который стартует на следующей неделе на территории Приморского края.

Очередная оздоровительная «Прогулка с врачом» состоится в субботу, 6 апреля, в 10:00. Акция приурочена к декаднику, направленному на борьбу с артериальной гипертензией, который стартует на следующей неделе на территории Приморского края.

Как сообщила один из организаторов мероприятия - главный врач «Клинико-диагностического центра» Анжела Кабиева, часовая прогулка будет посвящена вопросам снижения риска возникновения гипертонической болезни.

Организаторы мероприятия приглашают принять в ней участие всех, кто стремится к здоровому образу жизни. Желающим прогуляться с врачом рекомендуют выбрать удобную одежду и обувь. Организаторы также напоминают, что во время прогулки можно задавать врачу любые интересующие вопросы относительно своего здоровья, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Акция «Прогулка с врачом» стартовала во Владивостоке осенью прошлого года и проходит при поддержке департамента здравоохранения Приморского края в рамках программы «Здоровье населения». В оздоровительных прогулках принимают участие десятки горожан.

Набережная Цесаревича, расположена между мостом через бухту Золотой Рог и «Дальзаводом».

ZRPRESS.ru, Владивосток.

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