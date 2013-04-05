Приморцев приглашают на "Прогулку с врачом" по набережной Цесаревича

Организаторы мероприятия приглашают принять в ней участие всех, кто стремится к здоровому образу жизни. Желающим прогуляться с врачом рекомендуют выбрать удобную одежду и обувь. Организаторы также напоминают, что во время прогулки можно задавать врачу любые интересующие вопросы относительно своего здоровья, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.