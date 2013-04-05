RoboForex: как добиться успеха в трейдерстве?

Андрей Гойлов: - Не все в этих разговорах является не правдой. Каждый брокер достигает своих целей. Но к RoboForex это не относится ни как. Люди, которые преподают у нас – высококвалифицированные специалисты, их опыт в сфере торговли на биржах огромен. Компания RoboForex ставит перед собой самые высокие цели и добивается их, уделяя особое внимание качественному исполнению во всех областях работы. В области обучения и программ для обучения мы так же не будем менять свой подход.