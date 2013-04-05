Российские почтовики предлагают всем желающим поздравить ветеранов ВОВ с праздником Великой Победы

Российские почтовики предлагают всем желающим поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Великой Победы, направив в их адреса поздравительные открытки или письма с поздравлениями. Для этого в любом отделении почтовой связи страны необходимо приобрести маркированную открытку или маркированный конверт праздничной тематики и написать поздравления и пожелания «безымянному» ветерану. Отправитель может не знать адресов и фамилий ветеранов, но благодарность к их подвигу, выраженная в словесной форме в позравлении, обязательно дойдет до каждого из них: до 9 мая российские почтальоны доставят ветеранам все послания вместе с президентскими письмами.