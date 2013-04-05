Российские почтовики предлагают всем желающим поздравить ветеранов ВОВ с праздником Великой Победы

Во всех регионах России стартует Всероссийская благотворительная акция «Благодарность земляков», приуроченная к 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Российские почтовики предлагают всем желающим поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Великой Победы, направив в их адреса поздравительные открытки или письма с поздравлениями. Для этого в любом отделении почтовой связи страны необходимо приобрести маркированную открытку или маркированный конверт праздничной тематики и написать поздравления и пожелания «безымянному» ветерану. Отправитель может не знать адресов и фамилий ветеранов, но благодарность к их подвигу, выраженная в словесной форме в позравлении, обязательно дойдет до каждого из них: до 9 мая российские почтальоны доставят ветеранам все послания вместе с президентскими письмами.
Как сообщили в пресс-службе ФГУП «Почта России» по Приморскому краю, во время проведения благотворительной акции в отделениях почтовой связи по всей стране будут установлены специальные почтовые ящики с логотипом акции для сбора поздравлений в адреса ветеранов. Срок проведения акции – с 3 апреля по 9 мая 2013 года.
Как отметил заместитель департамента образования и науки Приморского края Роман Сигида, учащиеся всех возрастов примут участие в мероприятиях, посвященных 68-летию Великой Победы: «Письменные обращения передают часть человеческого тепла, что всегда ценно и необходимо людям. Никто не должен быть забыт. В школах Приморского края пройдут тематические уроки».
К акции «Благодарность земляков» в Приморском крае присоединились работники отделения Пенсионного Фонда по Приморскому краю, в дни акции в управлениях ОПФ организован сбор поздравительных открыток для ветеранов, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Всероссийская акция «Благодарность земляков» проводится ФГУП «Почта России» второй год подряд. В 2012 году она была признана одним из лучших социальных проектов России. В прошлом году в акции приняли участие 25 филиалов ФГУП «Почта России», более 2700 отделений почтовой связи, свыше 500 школ, колледжей, кадетских корпусов и вузов, ветераны Великой Отечественной войны по всей стране получили более 300 тысяч поздравительных открыток. Искренние поздравления, благодарности за подвиг от школьников со всех городов и поселков Приморского края в прошлом году доставили почтальоны накануне Дня Победы.
ZRPRESS.ru, Владивосток.