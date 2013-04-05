В поселке Кавалерово Приморского края будут строить новое жилье

Кавалерово запросило 98 млн руб. на участие в этой программе по 185 ФЗ. Но дали 76,2 млн руб. Сумма для Кавалеровского поселения впервые такая солидная. На эти деньги отремонтируют кровли 22-х домов. Исключены из программы разве что те дома, которые уже участвовали в программе ранее, а также те, что запланировали отремонтировать фасады. Не до жиру, как говорится. Для сравнения: в прошлом году на реализацию этой программы в Кавалерово было выделено всего 16 млн руб., в 2011 г. Кавалерово не участвовало в программе из-за выборов главы поселения (документы не успели подготовить и сдать вовремя).