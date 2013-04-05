Во Владивостоке состоится автосалон

Изюминкой автосалона станет премьерный показ документального фильма «RFC-2012», повествующего о невероятных приключениях приморских автоспортсменов на всемирно известной внедорожной гонке в Малайзии в декабре минувшего года. После показа герои фильма – абсолютные чемпионы RFC-2012 Роман КУЛЬБАК и Алексей КОНСТАНТИНОВИЧ, бронзовые призёры RFC-2012 Валерий ЛЮБАРЕНКО и Александр ЛЕОНОВ, а также автор фильма Олег КАБАЛИК – поделятся со зрителями своими впечатлениями о соревнованиях и планами на будущие победы. Показ состоится 14 апреля в 16:00 в Театрально-концертном комплексе «Андеграунд».