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Банк "Кедр" выходит на федеральный и международный уровень

6 апреля 2013, 21:57
Председатель правления банка "КЕДР" Кирилл Ситро ответил на вопросы участников онлайн-конференции.
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Председатель правления банка «КЕДР» Кирилл Ситро ответил на вопросы участников онлайн-конференции. 3 апреля состоялась интернет-конференция председателя правления коммерческого банка «Кедр» Кирилла Ситро. Темой интернет-конференции стал выход красноярского банка «Кедр» на федеральный и международный уровень. В рамках интернет-конференции Кирилл Ситро ответил на вопросы о деятельности банка, его программах, акционерах, а также осветил положительные стороны выхода банка на международный уровень. В частности, прозвучал вопрос о том, почему банк называется именно так. "Я сам много этим интересовался, - рассказал Кирилл Ситро. - В мифологии разных народов кедр символизирует жизненную силу, величие, надежность и красоту. Практически все словари в описании кедра используют слово "могучий". Дерево кедр живет более тысячи лет, к зрелому возрасту крона кедра, в молодости остропирамидальная, становится широко раскидистой. Настолько широко, что под кроной одного дерева в старину могла укрыться от непогоды экспедиция сибирских охотников. В древности кедр употребляли для строительства храмов, дворцов, кораблей, то есть всего того, что должно было быть особо прочным и строиться «на века». Корабли, построенные из древесины кедра, выдерживали самые жестокие удары таранов противника. Хвоя кедра является неопадаемой. Ствол кедра - всегда прямой и устремленный вверх. К зрелости дерево обзаводится могучими, разветвленными корнями, очень прочно сцепляющимися с любой почвой, поэтому дерево крайне трудно поддается выкорчевыванию из земли. В этом смысле "Кедр" - символ воли и несокрушимости, стойкости и постоянства, силы и величия, благородства и процветания". Более подробно ознакомиться с вопросами и ответами конференции можно на сайте банка "Кедр" или на сайте www.interfax.ru. Анна Рыкова, ZRPRESS.Ru, Владивосток.

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