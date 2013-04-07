Информация о неоплаченных автомобильных штрафах выложена в открытый доступ

С 6 апреля на сайте Госавтоинспекции каждый владелец автомобиля может проверить неоплаченные штрафы.
С каждым годом граждане все активнее пользуются возможностью получения информации об административных правонарушениях в области дорожного движения через Единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru). Так, в 2011 году граждане воспользовались возможностью получить информацию о своих штрафах 1,3 миллиона раз, в 2012 году – уже 2,7 миллиона раз, а в 2013 году, только за первый его квартал, граждане обращались на Единый портал госуслуг для получения сведений о своих административных штрафах более 1,2 миллиона раз.
Как сообщает официальный сайт «ГУОБДД МВД России», "в связи с активным развитием систем автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения собственники транспортных средств хотят как можно более оперативно получать информацию, что в отношении них вынесено постановление о наложении административного штрафа за нарушение, зафиксированное камерами, – и с сегодняшнего дня соответствующий интерактивный сервис запущен на Интернет-сайте Госавтоинспекции (www.gibdd.ru)".
Теперь собственник или владелец транспортного средства, введя на официальном сайте ГИБДД номерной знак своего автомобиля и номер свидетельства о его регистрации, получит информацию обо всех нарушениях, совершенных на данном транспортном средстве на всей территории России, штраф за которые не был уплачен. При этом никаких персональных данных о лице, привлеченном к административной ответственности, на сайте публиковаться не будет – система отобразит только информацию именно о неоплаченных штрафах за нарушения, совершенные на данном автомобиле, независимо от того, кто именно был привлечен к административной ответственности – даже если это были разные водители.
Для получения информации, касающейся нарушений конкретного гражданина, содержащей, в том числе, его персональные данные – необходимо лично зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг и воспользоваться предоставляемыми им возможностями.
Помимо возможности узнавать информацию о неоплаченных штрафах – как на Едином портале госуслуг, так и на сайте ГИБДД, - на обоих ресурсах реализована возможность оплатить данные штрафы через Интернет, в том числе при помощи пластиковых карт систем «VISA» и «MasterCard».
ГУОБДД МВД России надеется, что "новый сервис будет востребован и поможет повысить удобство получения информации и оплаты штрафов за нарушения ПДД, ведь неоплаченный штраф влечет не только его принудительное взыскание через службу судебных приставов, но и возбуждение дела по факту неоплаты штрафа, которое грозит нарушителю наказанием – вплоть до административного ареста на срок 15 суток".
Официальный сайт «ГУОБДД МВД России».
ZRPRESS.Ru, Владивосток.