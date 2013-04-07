Информация о неоплаченных автомобильных штрафах выложена в открытый доступ

Теперь собственник или владелец транспортного средства, введя на официальном сайте ГИБДД номерной знак своего автомобиля и номер свидетельства о его регистрации, получит информацию обо всех нарушениях, совершенных на данном транспортном средстве на всей территории России, штраф за которые не был уплачен. При этом никаких персональных данных о лице, привлеченном к административной ответственности, на сайте публиковаться не будет – система отобразит только информацию именно о неоплаченных штрафах за нарушения, совершенные на данном автомобиле, независимо от того, кто именно был привлечен к административной ответственности – даже если это были разные водители.