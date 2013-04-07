ОАО "Газпром" начало проектировать завод по производству СПГ во Владивостоке

ОАО "Газпром" приступило к проектированию завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) во Владивостоке (проект Владивосток-СПГ), сообщил 6 апреля журналистам начальник департамента внешнеэкономической деятельности газового концерна Павел Одеров. "Проектированием мы уже сегодня занимаемся", — сказал он, не уточнив срока начала строительства, но подтвердив, что "Газпром" сохраняет планы ввода первой очереди предприятия в 2018 году.