Пенсия в России: назад к трехлитровым банкам?

По словам разработчиков, такие прогнозы слишком пессимистичны. Если стаж будет равняться 35 годам, а задержка выхода на пенсию – 5 лет, пенсионерам обещают, что можно будет рассчитывать на 48% бывшей зарплаты. По словам экспертов, иметь такие выплаты в большей степени смогут мужчины, получившие высшее образование "без отрыва от производства". Председатель комиссии по социальным вопросам в ЗакСе Петербурга в 1994-2007 годах Наталия Евдокимова полагает: "35 лет – это большой срок, особенно для тех, кто полжизни учился или много рожал, то есть у них из стажа выпадают так называемые нестраховые периоды". Кто начнет работать сразу после вуза в 22 года, проработает 40 лет без перерыва, сможет рассчитывать только на половину бывшей зарплаты к 62 годам. Понятно, что женщины в России по статистике живут дольше. Но чтобы не затягивать с пенсией к 70-ти, в декретном отпуске по несколько раз лучше не засиживаться.