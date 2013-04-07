Пенсия в России: назад к трехлитровым банкам?

Учитывая дефицит пенсионного фонда в России в 1 триллион рублей и ухудшающуюся демографическую ситуацию, слагаемые пенсионного уравнения могут поменяться еще не раз.
Минтруд внес в правительство новую формулу расчета пенсий, которая начнет действовать с 1 января 2015 года. По задумке разработчиков, новая методика должна стимулировать работать как можно дольше и получать "белую" зарплату. Скептики полагают, что высокие пенсии останутся лишь обещаниями.
Борец с правительством на пенсионной ниве, депутат Госдумы от "Справедливой России" Оксана Дмитриева полагает, что изменения очевидно преследуют цель снизить нагрузку на бюджет. "Предложения Минтруда сводятся к тому, чтобы заморозить пенсии нынешним пенсионерам. Занизить их тем, кто будет выходить на отдых в ближайшем будущем, а высокие выплаты пообещать следующим поколениям, заведомо зная, что к моменту их выхода на пенсию система еще несколько раз изменится". Депутат также раскритиковала разработчиков за незнание "матчасти": "Такое ощущение, что они не знают, что и сейчас есть социальная пенсия, не знают, что ее размер не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера и так далее".
Итак, что же предполагается?
Пенсия, как и сейчас, будет состоять из трех частей — базовой, страховой и накопительной. Каждая составляющая будет регулироваться отдельным федеральным законом. Базовую пенсию в размере 3 тыс. 945 рублей профинансирует государство. Впрочем, обещают, что к "нормативному" базовому размеру будет применяться некий повышающий коэффициент. Какой и при каких условиях – сейчас обсуждается. Равно как и многие другие вопросы.
Вторая составляющая новой пенсионной формулы – страховая, она сейчас зависит от того, сколько работодатель отчисляет в Пенсионный фонд. По действующей ныне системе размер будущей пенсии можно определить, поделив свой пенсионный капитал на 19 лет — "период дожития" (информацию о состоянии лицевого счета можно сегодня почерпнуть из так называемых "писем счастья"). Новую формулу оппоненты Минтруда ругают за непонятность, крайние скептики – за желание "все максимально запутать". Ведь в ней фигурируют не конкретные рубли, а абстрактные баллы.
Страховая пенсия будет зависеть от индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Максимальный 1 балл можно будет получить при условии того, что все 22% страховых отчислений пойдут в государственный пенсионный фонд, а зарплата человека будет равна или больше максимального размера зарплаты, с которой уплачиваются взносы. Сегодня это 568 тыс. руб. в год или 47,3 тыс. рублей в месяц. Но с 1 января 2015 года данный показатель увеличится вдвое – до 84 тыс. рублей. Если зарплата до искомого значения не будет дотягивать, то и баллов будет меньше.
Потом ИПК планируется умножать еще на два коэффициента. Первый зависит от возраста — надбавка за более поздний выход на пенсию. Название второго — "стоимость одного пенсионного коэффициента в конкретном году" — еще раз убеждает в том, что железобетонной уверенности в будущем у пенсионеров явно не просматривается. Авторы формулы, наоборот, полагают, что новая система – более прогнозируемая и управляемая.
Де-факто речь идет о повышении пенсионного возраста, пусть и косвенным образом – через изменение системы выплаты пенсий работающим пенсионерам. При этом одновременно, по мнению Оксаны Дмитриевой, правительство хочет поставить крест на сложившейся практике, когда работать на пенсии действительно выгодно. "Сейчас чем дольше пенсионер работает, тем больше у него пенсия. По новой схеме предполагается, что если ее начислят, то она меняться уже не будет, даже если человек продолжит трудиться. Чтобы пенсия росла, предлагают отказаться от нее на время работы", — пояснила Оксана Дмитриева. Она предположила, что следствием станет исход кадров прежде всего из бюджетной сферы либо "уход в тень" — когда пенсионеры станут работать без официального оформления.
По словам разработчиков, такие прогнозы слишком пессимистичны. Если стаж будет равняться 35 годам, а задержка выхода на пенсию – 5 лет, пенсионерам обещают, что можно будет рассчитывать на 48% бывшей зарплаты. По словам экспертов, иметь такие выплаты в большей степени смогут мужчины, получившие высшее образование "без отрыва от производства". Председатель комиссии по социальным вопросам в ЗакСе Петербурга в 1994-2007 годах Наталия Евдокимова полагает: "35 лет – это большой срок, особенно для тех, кто полжизни учился или много рожал, то есть у них из стажа выпадают так называемые нестраховые периоды". Кто начнет работать сразу после вуза в 22 года, проработает 40 лет без перерыва, сможет рассчитывать только на половину бывшей зарплаты к 62 годам. Понятно, что женщины в России по статистике живут дольше. Но чтобы не затягивать с пенсией к 70-ти, в декретном отпуске по несколько раз лучше не засиживаться.
Может быть, в такой ситуации станет актуален так называемый накопительный элемент? Тем более что после реформы 2002 года многие решили рискнуть, отдав накопительную часть пенсии в управление негосударственным пенсионным фондам или управляющим компаниям. Опыт прошлых лет уже показал, что "золотые горы" частный бизнес заработать как-то не смог. А на новом этапе, похоже, тем более нет смысла отдавать предпочтение коммерсантам. Напомним, накопительная часть пенсии может составлять максимум 6%. По проекту пенсионной формулы, у тех, кто оставит эти 6% в управлении частников, максимальный индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) будет равняться не 1, а 0,73 балла в год. Тем, кто когда-то выбрал УК или НПФ, дают время подумать до 31 декабря текущего года – оставить все как есть или написать заявление, чтобы в накопительную часть уходило только 2%. "Эти деньги тем более не прирастут доходами, — уверена Наталия Евдокимова. — Работать с такими суммами управляющим компаниям невыгодно".
В общем, каждая категория россиян – хоть стар, хоть млад — столкнется с проблемами, пусть и разного характера. Можно, конечно, копить с помощью корпоративных пенсионных программ. Но многим этот вариант кажется весьма рискованным, только если работодатель – не крупная сырьевая компания. Так что, похоже, в каждой шутке есть только доля шутки. И трехлитровая банка вновь может перейти из разряда "кухонной утвари" в категорию "инструмента сбережения".
Константин Зарубин, ИА "Росбалт".