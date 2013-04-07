Похищенную в Москве иномарку, инспекторы ДПС обнаружили во Владивостоке

По факту обнаружения во Владивостоке машины, угнанной в Москве, проводится проверка. «Тойота» помещена на стоянку временного задержания транспорта.
В 10 часов утра на улице Маковского в пригороде Владивостока сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль марки «Тойота Камри». За рулем транспортного средства находился 29-летний житель города Партизанск.
При сверке номеров узлов и агрегатов остановленной автомашины были выявлены признаки изменения маркировки. В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что иномарка была похищена в Москве в марте 2005 года.
По факту обнаружения машины, находившейся в розыске, проводится проверка. «Тойота» помещена на стоянку временного задержания транспорта, сообщает пресс-служба «ГУОБДД МВД России».
ZRPRESS.Ru, Владивосток.