zr.media
ГлавноеВсе новости

Похищенную в Москве иномарку, инспекторы ДПС обнаружили во Владивостоке

7 апреля 2013, 18:16
По факту обнаружения во Владивостоке машины, угнанной в Москве, проводится проверка. "Тойота" помещена на стоянку временного задержания транспорта.

По факту обнаружения во Владивостоке машины, угнанной в Москве, проводится проверка. «Тойота» помещена на стоянку временного задержания транспорта.

В 10 часов утра на улице Маковского в пригороде Владивостока сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль марки «Тойота Камри». За рулем транспортного средства находился 29-летний житель города Партизанск.

При сверке номеров узлов и агрегатов остановленной автомашины были выявлены признаки изменения маркировки. В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что иномарка была похищена в Москве в марте 2005 года.

По факту обнаружения машины, находившейся в розыске, проводится проверка. «Тойота» помещена на стоянку временного задержания транспорта, сообщает пресс-служба «ГУОБДД МВД России».

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

#Новости#ГИБДД#Дороги Владивостока#Владивосток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56