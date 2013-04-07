Путин после ухода из политики хотел бы заниматься правом и литературой

Президент России Владимир Путин, который почти 14 лет занимает высшие государственные посты в стране, планирует после ухода из политики заниматься юриспруденцией, литературой, спортивными или общественными проектами. "Я очень рассчитываю на то, что после завершения своей политической деятельности и государственной деятельности у меня будет возможность позаниматься и какими-то другими вопросами и проблемами. Я очень люблю право, я люблю литературу и очень рассчитываю на то, что мне удастся заняться уже без конкретной привязки к государственной работе этими проблемами, может быть, какими-то другими — общественными, спортивными и так далее", — заявил Путин в интервью немецкой телерадиокомпании ARD в преддверии своего визита в Германию 7-8 апреля.