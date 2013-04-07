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Россияне смогут отдохнуть на Фиджи без оформления виз

7 апреля 2013, 17:00
Готово соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан республики Фиджи.
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Туризм

Российское правительство поручило МИД РФ подписать соглашение об отмене визовых требований между Россией и республикой Фиджи, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

"…Одобрить представленный МИДом России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Фиджийской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством республики Фиджи о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан республики Фиджи. Поручить МИДу России провести переговоры с Фиджийской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив в случае необходимости вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", — говорится в документе.

Дипломатические отношения между РФ и Фиджи были установлены в 1974 году, однако российский министр иностранных дел Сергей Лавров впервые посетил островное государство только в начале 2012 года, пишет РИА "Новости".

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