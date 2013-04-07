Россияне смогут отдохнуть на Фиджи без оформления виз

"…Одобрить представленный МИДом России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Фиджийской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством республики Фиджи о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан республики Фиджи. Поручить МИДу России провести переговоры с Фиджийской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив в случае необходимости вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", — говорится в документе.