zr.media
ГлавноеВсе новости

В Благовещенске в седьмой раз состоится Форум, посвященный здоровью детей

7 апреля 2013, 19:31
В мае в Амурской области пройдет 7-й Российский форум под названием "Здоровье детей: профилактика и терапия социально-значимых заболеваний". Участие в нем примут и иностранные гости.

В мае в Амурской области пройдет 7-й Российский форум под названием «Здоровье детей: профилактика и терапия социально-значимых заболеваний». Участие в нем примут и иностранные гости.

Организаторами мероприятия выступают Благовещенское отделение Союза педиатров России, комитеты по здравоохранению Правительства (городской и Амурской области), СГПМУ и научный центр здоровья детей РАМН. Форум приурочен к Международному Дню защиты детей.

Главная цель седьмого Российского форума – дать информацию врачам-педиатрам, организаторам детского здравоохранения, специалистам разного медицинского профиля о городских и федеральных программах, которые ориентированы на улучшение педиатрической помощи, общественную поддержку детей, кормящих мам и беременных женщин, прививание любви к здоровому образу жизни и формирование ответственности россиян за собственное здоровье.

На мероприятии прозвучат доклады профессоров и лучших специалистов больниц Благовещенска, которые занимаются детской медициной. В ходе Форума специалисты обсудят наиболее важные, актуальные для нашего времени практические и научные вопросы, касающиеся оказания помощи педиатрами, проблем общественной педиатрии и профилактики.

Кроме того, собравшиеся будут обсуждать самые злободневные вопросы современной педиатрии, среди них такие серьезные темы, как профилактические меры и лечение социально-значимых болезней у детей (артериальная гипертензия, сахарный диабет, инфекции, которые передаются половым путем, гепатит С и В, расстройства психики, злокачественные опухоли, туберкулез и ВИЧ-инфекция).

Во время форума также будут организованы и другие мероприятия: научно-практические конференции, школа среднего медперсонала и практического педиатра, школа повышения квалификации педиатров, Всероссийский симпозиум, который будет касаться лабораторной диагностики в педиатрической практике, и семинар для заведующих кафедрами педиатрии, на котором будет обсуждаться федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования третьего поколения.

7-й Российский форум будет проводится 13-14 мая в Благовещенске в отеле «Парк Инн Пулковская», адрес: Площадь Победы, 1.

#Новости#Больница#Центральная больница в Нижневартовске#Сургутский центр социальной помощи семье и детям#Мегионская городская больница №1#Югорская городская больница#Нижневартовская окружная клиническая больница#Окружная клиническая больница#Здоровье#Пособие на детей#Сургут для детей#Кондинская районная больница#Омбудсмен по защите прав детей#Дети#Уполномоченный по правам детей РФ#Голос. Дети#Изъятие детей#Дальний Восток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56