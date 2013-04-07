В Благовещенске в седьмой раз состоится Форум, посвященный здоровью детей

Во время форума также будут организованы и другие мероприятия: научно-практические конференции, школа среднего медперсонала и практического педиатра, школа повышения квалификации педиатров, Всероссийский симпозиум, который будет касаться лабораторной диагностики в педиатрической практике, и семинар для заведующих кафедрами педиатрии, на котором будет обсуждаться федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования третьего поколения.