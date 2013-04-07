В Благовещенске в седьмой раз состоится Форум, посвященный здоровью детей

В мае в Амурской области пройдет 7-й Российский форум под названием «Здоровье детей: профилактика и терапия социально-значимых заболеваний». Участие в нем примут и иностранные гости.
Организаторами мероприятия выступают Благовещенское отделение Союза педиатров России, комитеты по здравоохранению Правительства (городской и Амурской области), СГПМУ и научный центр здоровья детей РАМН. Форум приурочен к Международному Дню защиты детей.
Главная цель седьмого Российского форума – дать информацию врачам-педиатрам, организаторам детского здравоохранения, специалистам разного медицинского профиля о городских и федеральных программах, которые ориентированы на улучшение педиатрической помощи, общественную поддержку детей, кормящих мам и беременных женщин, прививание любви к здоровому образу жизни и формирование ответственности россиян за собственное здоровье.
На мероприятии прозвучат доклады профессоров и лучших специалистов больниц Благовещенска, которые занимаются детской медициной. В ходе Форума специалисты обсудят наиболее важные, актуальные для нашего времени практические и научные вопросы, касающиеся оказания помощи педиатрами, проблем общественной педиатрии и профилактики.
Кроме того, собравшиеся будут обсуждать самые злободневные вопросы современной педиатрии, среди них такие серьезные темы, как профилактические меры и лечение социально-значимых болезней у детей (артериальная гипертензия, сахарный диабет, инфекции, которые передаются половым путем, гепатит С и В, расстройства психики, злокачественные опухоли, туберкулез и ВИЧ-инфекция).
Во время форума также будут организованы и другие мероприятия: научно-практические конференции, школа среднего медперсонала и практического педиатра, школа повышения квалификации педиатров, Всероссийский симпозиум, который будет касаться лабораторной диагностики в педиатрической практике, и семинар для заведующих кафедрами педиатрии, на котором будет обсуждаться федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования третьего поколения.
7-й Российский форум будет проводится 13-14 мая в Благовещенске в отеле «Парк Инн Пулковская», адрес: Площадь Победы, 1.