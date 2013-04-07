В китайском мегаполисе закрывают рынки из-за вируса птичьего гриппа

От вируса гриппа H7N9, впервые выявленного у человека на прошлой неделе, в КНР скончались шесть из четырнадцати заболевших.
Власти Шанхая распорядились закрыть все рынки мегаполиса, на которых продается живая птица, чтобы предотвратить распространение вируса птичьего гриппа H7N9, от которого в Китае уже умерли шесть человек, сообщает сайт шанхайской газеты "Синьминь ваньбао".
Согласно заявлению официального представителя городского правительства Сюй Цзяньгуана (Xiu Jianguang), начиная с субботы в Шанхае будут закрыты все рынки города, на которых продают живую птицу. Решение последовало после того, как в четверг китайская государственная референс-лаборатория птичьего гриппа обнаружила вирус гриппа H7N9 в тканях голубей с мелкооптового рынка сельхозпродукции в одном из районов Шанхая. Распоряжением властей города рынок был закрыт на карантин для профилактических работ, за ночь на его территории были уничтожены более 20,5 тысячи единиц птицы.
От вируса гриппа H7N9, впервые выявленного у человека на прошлой неделе, в КНР скончались шесть из четырнадцати заболевших. Случаи заболевания человека выявлены пока лишь на востоке страны, шесть человек заболели в Шанхае, четыре — в соседней провинции Цзянсу, трое — в провинции Чжэцзян и один — в провинции Аньхой.
По мнению китайских эпидемиологов, вирус H7N9 может передаваться человеку только от птиц, случаев передачи его от человека к человеку пока не выявлено. До настоящего времени признаки вирусного заболевания (высокая температура и боль в горле) обнаружены лишь у одного из нескольких сотен контактировавших с больными птичьим гриппом H7N9, пишет РИА "Новости".