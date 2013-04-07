В китайском мегаполисе закрывают рынки из-за вируса птичьего гриппа

Согласно заявлению официального представителя городского правительства Сюй Цзяньгуана (Xiu Jianguang), начиная с субботы в Шанхае будут закрыты все рынки города, на которых продают живую птицу. Решение последовало после того, как в четверг китайская государственная референс-лаборатория птичьего гриппа обнаружила вирус гриппа H7N9 в тканях голубей с мелкооптового рынка сельхозпродукции в одном из районов Шанхая. Распоряжением властей города рынок был закрыт на карантин для профилактических работ, за ночь на его территории были уничтожены более 20,5 тысячи единиц птицы.