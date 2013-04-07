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Вице-премьер правительства Таиланда намерен ужесточить правила въезда иностранцев

7 апреля 2013, 16:18
ФБР поставило Таиланд на первое место в регионе и на пятое место в мире в рейтинге самых уязвимых стран для террористических атак.
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Туризм

ФБР поставило Таиланд на первое место в регионе и на пятое место в мире в рейтинге самых уязвимых стран для террористических атак.

Вице-премьер правительства Таиланда Чалерм Юбамрунг планирует создать антитеррористический центр после того, как ФБР США опубликовало отчет о том, что Таиланд – одно из самых уязвимых стран региона в плане террористических атак.

Как пишет «Новый Регион» со ссылкой на Национальное бюро новостей Таиланда, Чалерм, который курирует национальную безопасность, сказал, что Иммиграционное бюро должен внедрить более суровые меры контроля над въезжающими в страну иностранцами, поскольку достаточно «рыхлые» миграционные правила и относительная свобода позволяют местным террористическим группировкам усиливать здесь свое влияние.

После встречи с главой управления специальных расследований Таритом Пенгдитом Чалерм Юбамрунг сказал, что новый центр вводится в действие для обуздания насильственных преступлений и угроз со стороны международного терроризма.

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