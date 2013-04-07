Вице-премьер правительства Таиланда намерен ужесточить правила въезда иностранцев

Как пишет «Новый Регион» со ссылкой на Национальное бюро новостей Таиланда, Чалерм, который курирует национальную безопасность, сказал, что Иммиграционное бюро должен внедрить более суровые меры контроля над въезжающими в страну иностранцами, поскольку достаточно «рыхлые» миграционные правила и относительная свобода позволяют местным террористическим группировкам усиливать здесь свое влияние.