Дальневосточный Сбербанк обучает Вооруженные силы

Дальневосточный Сбербанк провел обучение работе в системе «Сбербанк Онл@йн» в Войсковой части из г. Южно-Сахалинска.
Офицеры, вооруженные планшетами и современными смартфонами, под чутким контролем специалистов банка познакомились с системой Сбербанк Онл@йн и научились совершать различные операции, делать переводы, оплачивать различные платежи, узнали о возможности открытия Онл@йн вклада с повышенной процентной ставкой; зарегистрировались в бонусной программе «Спасибо» от Сбербанка.
Главное преимущество для бойцов, которые в основном служат за сотни километров от дома, то, что все это можно совершать без отрыва от службы, в удобное время суток, находясь в любой точке мира. Также военные получили консультации и по кредитным продуктам банка от специалиста прямых продаж.
«Для нас, обладателей военных профессий, наличие в Сбербанке дистанционных услуг, таких как Сбербанк Онл@йн, очень значимо. Основными преимуществами данной услуги являются доступность, мобильность, отсутствие привязанностей к месту и времени. Подобные встречи расширяют кругозор военнослужащих о предоставляемых услугах Сбербанка, делая их доступнее каждому», – отметил подполковник Войсковой части Андрей Петрович Арбузов.
Подобная практика Сбербанка признана положительной и будет продолжена.
ZRPRESS.RU, Владивосток.