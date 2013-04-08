Дальневосточный Сбербанк обучает Вооруженные силы

Главное преимущество для бойцов, которые в основном служат за сотни километров от дома, то, что все это можно совершать без отрыва от службы, в удобное время суток, находясь в любой точке мира. Также военные получили консультации и по кредитным продуктам банка от специалиста прямых продаж.