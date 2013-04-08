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Дальневосточный Сбербанк обучает Вооруженные силы

8 апреля 2013, 14:40
Дальневосточный Сбербанк провел обучение работе в системе "Сбербанк Онл@йн" в Войсковой части из г. Южно-Сахалинска.
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Банки

Дальневосточный Сбербанк провел обучение работе в системе «Сбербанк Онл@йн» в Войсковой части из г. Южно-Сахалинска.

Офицеры, вооруженные планшетами и современными смартфонами, под чутким контролем специалистов банка познакомились с системой Сбербанк Онл@йн и научились совершать различные операции, делать переводы, оплачивать различные платежи, узнали о возможности открытия Онл@йн вклада с повышенной процентной ставкой; зарегистрировались в бонусной программе «Спасибо» от Сбербанка.

Главное преимущество для бойцов, которые в основном служат за сотни километров от дома, то, что все это можно совершать без отрыва от службы, в удобное время суток, находясь в любой точке мира. Также военные получили консультации и по кредитным продуктам банка от специалиста прямых продаж.

«Для нас, обладателей военных профессий, наличие в Сбербанке дистанционных услуг, таких как Сбербанк Онл@йн, очень значимо. Основными преимуществами данной услуги являются доступность, мобильность, отсутствие привязанностей к месту и времени. Подобные встречи расширяют кругозор военнослужащих о предоставляемых услугах Сбербанка, делая их доступнее каждому», – отметил подполковник Войсковой части Андрей Петрович Арбузов.

Подобная практика Сбербанка признана положительной и будет продолжена.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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