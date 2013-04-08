Евраз НМТП получил оборудование для модернизации угольного комплекса

Современный комплекс по перегрузке угля включит в себя вагоноопрокидыватель, размораживатель и рыхлитель, стакеры (самоходные штабелировочные конвейеры для формирования угольных складов), погрузочные машины, которые заменят грейферы при погрузке сыпучих грузов на морские суда, пылеулавливающие экраны, аспирационные установки и пенные пушки для минимизации выбросов угольной пыли в атмосферу.