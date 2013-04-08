Евраз НМТП получил оборудование для модернизации угольного комплекса

ОАО "Евраз Находкинский морской торговый порт" ("Евраз НМТП", крупнейшая стивидорная компания в порту Находка, входит в группу Evraz) получило первую партию оборудования немецкой фирмы "Тиссен Крупп" (ThyssenKrupp AG)для проводимой модернизации угольного комплекса.
Оборудование доставлено морем с заводов "Тиссен Крупп", с которой у порта заключен договор на поставку и шеф-монтаж.
Первая партия составила 130 грузовых мест общим весом 658 тонн. Оставшаяся часть оборудования прибудет позже еще тремя судами.
Стоимость оборудования не раскрывается.
Прибывшее оборудование предназначено для масштабного инвестпроекта модернизации производства, который ЕВРАЗ реализует на территории порта.
Современный комплекс по перегрузке угля включит в себя вагоноопрокидыватель, размораживатель и рыхлитель, стакеры (самоходные штабелировочные конвейеры для формирования угольных складов), погрузочные машины, которые заменят грейферы при погрузке сыпучих грузов на морские суда, пылеулавливающие экраны, аспирационные установки и пенные пушки для минимизации выбросов угольной пыли в атмосферу.
В пресс-службе пояснили, что техническое перевооружение угольного комплекса направлено на улучшение экологических показателей, повышение сохранности вагонного парка, увеличение пропускной способности железной дороги в зимний период, увеличение грузооборота ЕВРАЗ НМТП.
"Евраз Находкинский морской торговый порт" - один из крупнейших портов на Дальнем Востоке России, расположен в восточной части залива Петра Великого, в бухте Находка. Порт имеет 15 грузовых причалов и один вспомогательный для портового флота, общая длина которых составляет 3,5 км.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.