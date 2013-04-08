Губернатор Приморья приостановил введение соцнормы на электричество в крае

Напомним, Приморский край вошел в список 16 пилотных регионов РФ, которые должны первыми опробовать у себя действие социальной нормы потребления электричества. Суть эксперимента заключается в том, что на определенный объем электроэнергии, так называемую социальную норму, будут установлены относительно низкие расценки. За электричество, потребленное сверх нормы, абонентам придется платить по более высокой цене. При этом в соцнорму будут включаться и расходы электроэнергии на общедомовые нужды. Определять величину социальной нормы в каждом субъекте будут региональные власти, причем в первый год Минрегион ограничивает рост «сверхнормативного тарифа» 30 процентов от обычной стоимости киловатт-часа. Далее планируется довести тариф до экономически обоснованного.