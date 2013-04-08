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Пассажирский поезд Владивосток – Совгавань врезался в снежную лавину

8 апреля 2013, 11:46
На участке Дальневосточной железной дороги произошла авария. В результате произошел сход первой секции тепловоза.

7 апреля 2013 года в 23-10 (мск) на перегоне Акур-Людю (Хабаровский край) Дальневосточной железной дороги однопутного не электрифицированного участка Высокогорная – Советская Гавань, пассажирский поезд № 352 (Владивосток – Совгавань) въехал в сошедшую на путь снежную лавину. В результате произошел сход первой секции тепловоза, который тянут поезд, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

В вагонах на момент происшествия находилось 275 пассажиров. Пострадавших нет. Поскольку в этой местности нет подъездных дорог, пассажиры будут оставаться в поезде. Угрозы жизни нет, сообщили нам в пресс-службе ГУ МЧС по ПК.

На место схода отправлены восстановительные поезда со станций Высокогорная и Советская Гавань.

Пассажиры поезда обеспечены питьевой водой. На данный момент задержек других пассажирских поездов на указанном перегоне не ожидается.

По информации ZRPRESS.RU, к ликвидации последствий происшествия привлечены 138 человек, техника.

В 06.12 (мск) полностью восстановлено движение на перегоне Акур-Людю. По расчищенному от снежной лавины участку прошел пассажирский поезд № 352 (Владивосток – Совгавань). На станции Тумнин для пассажиров этого поезда приготовлено 290 комплектов горячего питания.

В связи с происшествием на перегоне Акур-Людю ОАО «РЖД» обращается к гражданам с просьбой уточнять время прибытия поезда № 352 (Владивосток – Совгавань) в Едином информационно-справочном центре по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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