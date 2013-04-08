Пассажирский поезд Владивосток – Совгавань врезался в снежную лавину

В вагонах на момент происшествия находилось 275 пассажиров. Пострадавших нет. Поскольку в этой местности нет подъездных дорог, пассажиры будут оставаться в поезде. Угрозы жизни нет, сообщили нам в пресс-службе ГУ МЧС по ПК.