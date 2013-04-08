"Ростелеком" предлагает уникальное решение Motorola для беспроводного подключения интерактивного ТВ

Motorola VAP 2400 представляет собой автоматически настраиваемый Wi-Fi - мост, который позволяет пользователю самостоятельно подключить одну или несколько приставок «Интерактивного ТВ» в разных комнатах квартиры или дома.Видеосендер уверенно передает сигнал на расстоянии 15 метров через несколько некапитальных перегородок или бетонных стен. Совместим с любым оборудованием, применяемым при подключении «Интерактивного ТВ» (ТВ-приставка, модем/роутер). Может использоваться при подключении по технологии xDSL/PON/FTTb.