У дальневосточного полпреда – новый заместитель

Назначен новый заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Распоряжением Руководителя Администрации Президента РФ № 561 от 5 апреля 2013 года заместителем полпреда назначен Владимир ПРИГОРНЕВ.
Ранее он занимал должность главного федерального инспектора аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе по Хабаровскому краю.
Владимир Борисович родился в 1965 году в г.Донецке (Украина). Образование высшее. В 1988 году окончил Хабаровский государственный медицинский институт. В 2002 году завершил обучение в Дальневосточной академии государственной службы. В 2011 году окончил Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности "Государственное управление и национальная безопасность".
Трудовую деятельность начал в 1987 году в Краевой клинической больнице г.Хабаровска. С 1988г. по 1997г. работал на различных должностях в Институте охраны материнства и детства СО АМН СССР г. Хабаровска. С 1997г. по 2000г. главный специалист, начальник отдела Департамента здравоохранения Хабаровского края. С 2000-2002 гг. - руководитель отдела координации организационно-методического взаимодействия в Дальневосточном федеральном округе по вопросам здравоохранения.
С 2002 года работает в аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Доктор медицинских наук, профессор.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев представил коллективу аппарата полпреда своего нового заместителя.
ZRPRESS.RU, Владивосток.