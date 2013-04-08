У дальневосточного полпреда – новый заместитель

Трудовую деятельность начал в 1987 году в Краевой клинической больнице г.Хабаровска. С 1988г. по 1997г. работал на различных должностях в Институте охраны материнства и детства СО АМН СССР г. Хабаровска. С 1997г. по 2000г. главный специалист, начальник отдела Департамента здравоохранения Хабаровского края. С 2000-2002 гг. - руководитель отдела координации организационно-методического взаимодействия в Дальневосточном федеральном округе по вопросам здравоохранения.