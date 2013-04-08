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В Приморье арестован директор управляющей компании

8 апреля 2013, 13:20
Причиной ареста стало неисполнение директором своих обязательств.
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ЖКХ

Дальнегорец Константин ПЕТРУНЕНКО, который является директором сразу двух компаний, специализирующихся на обслуживании многоквартирных домов, по решению мирового суда, подвергнут административному аресту на 10 суток.

Причиной такого ареста стало неисполнение директором своих обязательств. Компании «Центр» и «Жилищный фонд», которые он возглавляет, постоянно срывают работы по вывозке мусора в Дальнегорске, за что Петруненко, как директор, неоднократно наказывался административными штрафами. Однако эти штрафы он не оплачивал. В связи с этим суд счел возможными применить административный арест Петруненко на 10 суток. В настоящее время административной комиссией Дальнегорского округа анализируются материалы в отношении других директоров управляющих компаний. Возможно, что подобные меры наказания будут применяться в Дальнегорске и к другим руководителям.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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