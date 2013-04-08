В Приморье арестован директор управляющей компании

Причиной такого ареста стало неисполнение директором своих обязательств. Компании «Центр» и «Жилищный фонд», которые он возглавляет, постоянно срывают работы по вывозке мусора в Дальнегорске, за что Петруненко, как директор, неоднократно наказывался административными штрафами. Однако эти штрафы он не оплачивал. В связи с этим суд счел возможными применить административный арест Петруненко на 10 суток. В настоящее время административной комиссией Дальнегорского округа анализируются материалы в отношении других директоров управляющих компаний. Возможно, что подобные меры наказания будут применяться в Дальнегорске и к другим руководителям.