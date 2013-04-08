В Приморье Дальневосточный судостроительный колледж определил лучшего слесаря

– Приятно было видеть такое число участников конкурса, их усердие в процессе работы и стремление достигнуть хорошего результата. Это значит, что каждый из вас заинтересован в профессии. Ваше активное участие в таких конкурсах – уже маленькие победы и ступеньки к достижению цели. Вам повезло, что на этом трудном пути вам помогают и будут помогать сделать его интереснее и легче опытные наставники Дальневосточного судостроительного колледжа и Дальневосточного завода «Звезда». Только ввод в эксплуатацию первой очереди Судостроительного комплекса «Звезда» уже в 2013 году потребует привлечения около 2000 квалифицированных специалистов, способных работать на новейшем оборудовании. Это будет, без преувеличения, одно из самых передовых производств в России. Работать там будет престижно и интересно, и именно там, мы надеемся вы реализуете ваши таланты, – отметила перед вручением подарков Марина Кащеева.