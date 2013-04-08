В Приморье Дальневосточный судостроительный колледж определил лучшего слесаря

Ввод в эксплуатацию первой очереди Судостроительного комплекса «Звезда» уже в 2013 году потребует привлечения около 2000 квалифицированных специалистов, способных работать на новейшем оборудовании.
В Приморском крае в Дальневосточном судостроительном колледже прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший слесарь». Его участники – старшеклассники школ г. Большой Камень и учащиеся колледжа. Одним из партнеров мероприятия стал Дальневосточный центр судостроения и судоремонта.
В нынешнем году, впервые за все время проведения конкурса, среди 18 участников не только юноши. Студентка второго курса Дальневосточного судостроительного колледжа Виктория Николаева составила достойную конкуренцию парням и даже вошла в число призеров. А задание было не простым – изготовить накладную планку для внутреннего замка и ответить на десять теоретических вопросов по слесарному делу.
Традиционно в конкурсную комиссию под председательством мастера производственного обучения колледжа Валентины Бузиной вошли представители завода «Звезда» (предприятия, интегрированного в структуру Дальневосточного центра судостроения и судоремонта) – начальник управления персоналом Людмила Деменова и заместитель председателя профсоюзного комитета Анатолий Нагибко.
Члены комиссии внимательно следили за работой ребят, оценивали их уровень подготовки, навыки слесарного дела, организацию рабочего места, соблюдение техники безопасности.
– Понравилось, как работал Иван Завадовский из школы № 1, – делится впечатлениями Людмила Деменова. – В его движениях не было суеты, он так легко управлялся с инструментом. Было ощущение, что для него это привычное дело. Иван не занял призового места, но представитель завода отметила его специальным призом. Глядя на ребят, верю, что престиж рабочей профессии будет повышаться.
– Второй год подряд слежу за проведением конкурса, вхожу в конкурсную комиссию. Радует, что ребята имеют практические навыки работы со слесарным инструментом, сверлильным станком, умеют правильно организовать рабочее место, – высказал свое мнение о конкурсе Анатолий Нагибко.
Для того чтобы дать и школьникам, и учащимся колледжа в равной степени проявить себя, призовые места распределяются так: два первых места, два вторых и два третьих.
Среди учащихся колледжа лучшим стал Дмитрий Бычков, второе место заняла Виктория Николаева, третье – Роман Виговский. Причем Роман принимает участие в этом конкурсе начиная с девятого класса и неоднократно был в числе призеров.
Среди ребят, имеющих меньше практического опыта, первое место занял ученик школы № 3 Михаил Пущенко, первокурсник колледжа Владимир Азанов стал вторым, учащийся школы № 1 Евгений Саввин – на третьем месте.
– Конечно, в условиях конкурса ребята немного волновались, это сказалось на результате, – делится впечатлениями председатель конкурсной комиссии Валентина Бузина, – но общий уровень подготовки хороший. Хотелось бы видеть среди участников больше школьников.
Все участники конкурса были отмечены памятными подарками от Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, которые вручила начальник отдела обучения Марина Кащеева.
– Приятно было видеть такое число участников конкурса, их усердие в процессе работы и стремление достигнуть хорошего результата. Это значит, что каждый из вас заинтересован в профессии. Ваше активное участие в таких конкурсах – уже маленькие победы и ступеньки к достижению цели. Вам повезло, что на этом трудном пути вам помогают и будут помогать сделать его интереснее и легче опытные наставники Дальневосточного судостроительного колледжа и Дальневосточного завода «Звезда». Только ввод в эксплуатацию первой очереди Судостроительного комплекса «Звезда» уже в 2013 году потребует привлечения около 2000 квалифицированных специалистов, способных работать на новейшем оборудовании. Это будет, без преувеличения, одно из самых передовых производств в России. Работать там будет престижно и интересно, и именно там, мы надеемся вы реализуете ваши таланты, – отметила перед вручением подарков Марина Кащеева.
Директор колледжа Геннадий Левченко вручил школьникам – участникам конкурса приглашение на обучение в Дальневосточном судостроительном колледже, сообщила пресс-служба ОАО «ДЦСС» .
ZRPRESS.Ru, Владивосток.