В Приморье полиция начала массовые проверки автотранспорта

Тахографами в обязательном порядке должны быть оснащены транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров (от восьми человек) в междугороднем и международном сообщении, а также грузовики массой от 3,5 тонн, используемые для перевозки грузов. "С сегодняшнего дня инспекторы технического надзора ГИБДД начали жестко штрафовать за отсутствие тахографов. За это правонарушение водителей наказывают штрафом в размере от одной до трех тысяч рублей, должностных лиц — от пяти до десяти тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.