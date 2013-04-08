В Приморье разгорелся очередной "дипломный" скандал

Другая яркая деталь. С 1999 г. по 27 ноября 2000 г. Шалимов был заместителем главы Кавалеровского района по ЖКХ. И – надо же, какое совпадение – уволился с этой должности по собственному желанию за несколько дней до визита в Кавалерово как один из замороженных поселков района тогдашнего министра МЧС Сергея ШОЙГУ. И Шойгу пришлось увольнять уже следующего зама по ЖКХ, только что назначенного на эту должность. Шалимов просто сбежал от «справедливого возмездия», как правильно замечает Плевако.