Александр Левинталь: Времена примитивной конкуренции проходят

- Система критериев, выбранная для определения эффективности российских вузов, сегодня достаточно серьезно критикуется. Не зря ведь президентом РФ дано поручение о ее пересмотре. Потому попадание вуза в разряд неэффективных вовсе не означает, что он плохой. У нас 18 докторов педагогических наук, скоро будет 20. Нигде больше на Дальнем Востоке нет такой концентрации педагогической научной мысли. Но этот показатель не вошел в определение эффективности учебного заведения. И остальные вузы данного профиля, имеющие в разы меньшую научную преподавательскую базу, признаны эффективными. Один из стандартов, по которому наш университет попал в разряд неэффективных, - количество площадей. Посчитали, что необходимо 11 м кв. на одного учащегося, а у нас оказалось немного меньше 9-ти. На мой взгляд, сам по себе этот критерий не характеризует качество обучения, особенно с учетом разности вузовской специфики. Выставленные результаты оценки еще во многом зависели от правильно составленного отчета. ДВГГУ не сумел правильно сформировать отчетные данные по ряду показателей, которые можно было улучшить не приписками, а показом всего объема проводимой работы. Это дело было новым и не все до конца поняли, что можно учитывать, что нельзя при заполнении форм, потому не полностью указали информацию, идущую в зачет эффективности.