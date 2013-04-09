Александр Левинталь: Времена примитивной конкуренции проходят

На вопросы корреспондента "Золотого Рога" отвечает ректор Дальневосточного государственного гуманитарного университета Александр Левинталь.
Для людей неосведомленных переход Александра ЛЕВИНТАЛЯ из полпредства президента на должность исполняющего обязанности ректора Дальневосточного государственного гуманитарного университета стал неожиданным и нелогичным шагом в продолжении карьеры.
Не все знают, что «вторая жизнь» известного ученого, краевого министра экономики все эти годы была связана с высшей школой, где он имеет 17 лет прямого преподавательского стажа, продолжительный опыт председательства в госкомиссии. В должности заместителя полпреда Александр Левинталь кроме экономики курировал и вопросы высшего образования. Он участвовал в процессе создания федеральных университетов в ДФО, был членом комиссии, рассматривавшей положение неэффективных вузов Дальнего Востока. Тогда же ему, не согласному с рядом оценок рейтинга эффективности, имеющему свое видение путей развития высшей школы, и предложили стать антикризисным управляющим в ДВГГУ.
- Александр Борисович, почему вам показалось, что зачисление гуманитарного университета в число неэффективных учебных заведений не должно стать сигналом к принятию в отношении него радикальных мер?
- Система критериев, выбранная для определения эффективности российских вузов, сегодня достаточно серьезно критикуется. Не зря ведь президентом РФ дано поручение о ее пересмотре. Потому попадание вуза в разряд неэффективных вовсе не означает, что он плохой. У нас 18 докторов педагогических наук, скоро будет 20. Нигде больше на Дальнем Востоке нет такой концентрации педагогической научной мысли. Но этот показатель не вошел в определение эффективности учебного заведения. И остальные вузы данного профиля, имеющие в разы меньшую научную преподавательскую базу, признаны эффективными. Один из стандартов, по которому наш университет попал в разряд неэффективных, - количество площадей. Посчитали, что необходимо 11 м кв. на одного учащегося, а у нас оказалось немного меньше 9-ти. На мой взгляд, сам по себе этот критерий не характеризует качество обучения, особенно с учетом разности вузовской специфики. Выставленные результаты оценки еще во многом зависели от правильно составленного отчета. ДВГГУ не сумел правильно сформировать отчетные данные по ряду показателей, которые можно было улучшить не приписками, а показом всего объема проводимой работы. Это дело было новым и не все до конца поняли, что можно учитывать, что нельзя при заполнении форм, потому не полностью указали информацию, идущую в зачет эффективности.
- Выходит, в вузе нет проблем?
- Есть, конечно, но связаны они больше со стратегией дальнейшего развития. Развив гуманитарную составляющую, университет не смог правильно продолжить этот путь, не став его оптимизировать. Сегодня практически каждый вуз готовит юристов и экономистов. Вузы инженерного профиля готовят психологов и специалистов для туриндустрии. Все выпускают менеджеров. Учебные заведения открывают те специальности, на которых можно заработать. И наш университет кинулся в эту погоню за доходами. Вот вложили средства, провели подготовку и лицензирование набора студентов для обучения специалистов для туристической отрасли. Думали, что могут на этом заработать, но не провели никакого маркетинга, чтобы предварительно исследовать рынок. А я-то прекрасно знаю ситуацию с развитием туризма в крае. Всего-то в регионе фирм около двух с половиной сотен, где работает в среднем по 5 человек. Потребность в кадрах у отрасли была 10 лет назад. И эту нишу уже заняли другие вузы Хабаровска.
У нас в гуманитарном университете также выпускают менеджеров. Мне было бы понятно, если бы это были менеджеры для системы образования, для социальных отраслей. Но зачем готовить менеджеров для экономики, привлекая абитуриентов только чуть меньшей ценой обучения и сниженными требованиями при наборе, – не понимаю. На мой взгляд, не стоит браться за отрасли вне своей специализации и плодить низкоквалифицированные кадры только для того, чтобы подзаработать. И это общая беда для всего современного высшего образования, усиливающаяся в последние годы демографическим спадом прежних лет, приведшим к тому, что сейчас число детей, заканчивающих школу, примерно равно количеству мест в вузах.
- Но идущее таким образом естественное сужение рынка, видимо, и толкает вузы к поиску студентов во всех отраслях. За счет чего вы предлагаете развиваться ДВГГУ?
- Времена примитивной конкуренции всех со всеми проходят. Вузам надо перестраиваться. Требуется серьезная работа по модернизации и нашего университета, предполагающая вычленение приоритетных направлений и сосредоточение усилий на их развитии. Надо понять, в чем мы по-настоящему сильны, что будет востребовано рынком через несколько лет, и использовать свои конкурентные преимущества. Мы создали рабочие группы и ведем подробный анализ ситуации, на основе которого будет формироваться новая структура. Но уже видно несколько профильных направлений, имеющих хорошую перспективу в плане востребованности наших выпускников.
Прежде всего, речь идет о нашем историческом профиле - педагогике. Учителя будут нужны всегда. А сейчас, после серьезных вливаний в материальную базу школ, с курсом государства на повышение заработной платы учительского корпуса, с реализацией региональных и муниципальных программ привлечения и закрепления педагогических кадров, постепенно возвращается престиж профессии, меняется отношение к ней молодежи. Кроме того, новые формы образования, повышение технологичности процесса обучения требуют переобучения уже работающих школьных преподавателей. И это тоже развитое в нашем университете направление, которое необходимо только усиливать на перспективу.
Наша «изюминка» - то, что раньше называлось «худграфом», а сейчас переросло в декоративный дизайн, изобразительное искусство, оформительство. Здесь у нас и серьезных конкурентов на Дальнем Востоке нет. В вузе отличная школа, в преподавательском составе творческие личности, известные далеко за пределами Хабаровска и Дальнего Востока. Это сильное направление, и его необходимо поддержать, использовав новые возможности, открывающиеся перед дизайнерами в экономике.
Следующее перспективное направление связано с работой нашей кафедры восточных языков, готовящей переводчиков с корейского, японского и китайского. Вектор развития страны разворачивается в АТР, и спрос на специалистов с языковой подготовкой будет неуклонно расти. Другое дело, что к знаниям языка необходимо добавлять понимание менталитета, культуры, истории и экономики изучаемых соседних государств, чтобы превратить переводчиков в специалистов по конкретным странам.
Хорошие перспективы открываются в развитии такой связанной с нашей специализацией гуманитарной специальности, как психология. Психологи все больше нужны школам, социальным учреждениям. Появляются новые сферы применения психологических знаний. Мы, например, сейчас, по гранту Евросоюза, ведем подготовку для обучения специалистов по работе с эмигрантами. Люди приезжают на Дальний Восток работать, им необходимо помочь вжиться в новую среду. Пока этим никто не занимается, что ведет к неадекватным поступкам приезжих, непониманию со стороны местного населения и росту межэтнической напряженности в обществе.
Есть еще ряд востребованных специализаций, в которых университет имеет хорошую базу и неплохие данные для развития. Выбрав эти направления и сосредоточив на них свои силы, вуз станет более крепким, конкурентоспособным, займет прочные позиции на ограниченном в виду снижения общего количества абитуриентов рынке.
Александр ЗУБОВ, газета "Золотой Рог", Хабаровск.