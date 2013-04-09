БИЗНЕС-ПРЕМИЯ: Микрогосударство дальневосточного интернет-портала "ФарПост"

- «ФарПост» как компания сформировался 1998 году. Тогда Егор НИКОЛАЕВ (директор ООО «ФарПост». - Прим. «ЗР») самостоятельно изучал возможности передовых интернет- технологий и собирал вокруг себя людей, способных смотреть вперед и видеть перспективы там, где для других был сплошной туман. Команда увлеченных молодых специалистов работала все свободное ото сна время, буквально жили на работе. Вопрос денег не поднимался - их просто не было. Но были азарт и жажда экспериментов. Так рождались новые интернет-проекты. С приобретением начального опыта команда стала разрабатывать сайты на заказ.