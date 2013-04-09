БИЗНЕС-ПРЕМИЯ: Терминал Астафьева усилит транспортную инфраструктуру Дальнего Востока и Приморья

Издательская компания "Золотой Рог" представляет финалистов IX Краевой Бизнес-Премии в номинации "Развивающийся бизнес Приморского края 2012". Открытое голосование идет на сайте dv-rating.ru до 20 апреля.
По оценкам экспертов, в ближайшие десятилетия спрос на уголь будет увеличиваться, причем как внутри России, так и на глобальных рынках. Спрос на уголь, по оценкам Мирового энергетического агентства, уже в течение пяти лет может сравняться с мировым потреблением нефти. Причем повышение популярности угля будет наблюдаться во всем мире, включая страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот факт может дать транспортно-логистической инфраструктуре Дальнего Востока, и в том числе портам Приморского края, хорошие шансы на развитие.
Возвращаются к угольной специализации и портовые компании Находки, что вполне закономерно, ведь Находка в конце 30-х годов XX века начиналась как порт для перегрузки твердого топлива. Компании, имеющие причальные стенки и соответствующую инфраструктуру, серьезно занялись перевалкой угля.
Правда, сдерживающим фактором наращивания объемов экспорта является отсталость железнодорожной инфраструктуры, не способной обеспечить поставку в порты необходимых объемов экспортного груза. Кроме того, сегодня перевалка угля, организованная практически в черте населенных пунктов, требует совершенно иных подходов, прежде всего к технологиям, с учетом жестких экологических требований.
Российские порты предлагают различные варианты решения этих проблем, принимая участие в модернизации подъездных путей и железнодорожной инфраструктуры, а также обновляя собственные производственные мощности. Одним из таких предприятий является ОАО «Терминал Астафьева», представившее проект создания современного угольного порта с закрытым типом погрузки судов.
Данный проект вписывается в рамки масштабных задач по усилению транспортной инфраструктуры Дальнего Востока и Приморья. Впервые отгрузив уголь на экспорт в 2011 году, по итогам 2012 года компания вышла на перевалку 1,5 млн тонн угля в год. Главными экспортерами угля через «Терминал Астафьева» в течение года были «Стройсервис», «Мечел», «Сибирский деловой союз», в текущем году, по данным Argus, продолжается перевалка угля по контрактам с компаниями «Стройсервис» и «СДС».
Фактически старт проекту дало подписание соглашения о модернизации станции общего пользования Мыс Астафьева с ОАО «РЖД». Терминалу были предоставлены технические условия для наращивания грузооборота - на перевалку 3 млн тонн угля в 2013 году и 6 млн тонн твердого топлива ежегодно с 2015 года. Для успешной реализации этих планов потребуется модернизация железнодорожной инфраструктуры, включая 30 км линии от станции Находка до «Терминала Астафьева». Пропускная способность станции будет увеличена, благодаря чему и другие порты Находки смогут наращивать грузооборот.
Проект «Терминал Астафьева» стоимостью 2,3 млрд рублей по строительству новых мощностей по перевалке угля был представлен на Деловом саммите АТЭС в сентябре 2012 года и получил высокую оценку экспертного сообщества и региональной власти. Мнение было единодушно - инвестиционный проект по модернизации интермодального «Терминала Астафьева» представляет интерес в первую очередь как точка роста для Приморского края. По словам первого вице-губернатора Сергея СИДОРОВА, основными направлениями экономики края на ближайшие несколько лет станут развитие транспортной и портовой инфраструктур, горнодобывающей отрасли, энергетики. В частности, в результате комплекса мероприятий по модернизации действующего «терминала Астафьева» к 2015 году в Находке появится уникальный для России «чистый» угольный порт закрытого типа.
Участникам Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума в январе 2013 года данный проект был представлен уже в числе восьми приоритетных проектов по развитию Приморского края. Как подчеркнул директор Института международного бизнеса и экономики ВГУЭС, доктор экономических наук Александр ЛАТКИН, его реализация в Находке соответствует интересам руководства страны и региона. Учитывая высокий уровень востребованности угля на мировом рынке и планы правительства по увеличению экспорта твердого топлива в страны АТР, проект внесет существенную лепту в экономику Приморья.
Первый этап модернизации мощностей терминала уже идет. В 2012 году здесь приобрели современное оборудование для перегрузки угля: фронтальные погрузчики, портальные краны, дробильно-сортировочный узел. Кроме того, на территории терминала были проложены дополнительные железнодорожные пути.
На втором этапе в ходе модернизации береговых объектов на территории терминала будет построено несколько закрытых бетонных емкостей для хранения угля, установлены конвейерные линии для транспортировки твердого топлива на суда, размораживающие устройства на 20 вагонов, вагоноопрокидыватели, оборудование для магнитной очистки угля.
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Газета «Золотой Рог», Владивосток.