БИЗНЕС-ПРЕМИЯ: Терминал Астафьева усилит транспортную инфраструктуру Дальнего Востока и Приморья

Проект «Терминал Астафьева» стоимостью 2,3 млрд рублей по строительству новых мощностей по перевалке угля был представлен на Деловом саммите АТЭС в сентябре 2012 года и получил высокую оценку экспертного сообщества и региональной власти. Мнение было единодушно - инвестиционный проект по модернизации интермодального «Терминала Астафьева» представляет интерес в первую очередь как точка роста для Приморского края. По словам первого вице-губернатора Сергея СИДОРОВА, основными направлениями экономики края на ближайшие несколько лет станут развитие транспортной и портовой инфраструктур, горнодобывающей отрасли, энергетики. В частности, в результате комплекса мероприятий по модернизации действующего «терминала Астафьева» к 2015 году в Находке появится уникальный для России «чистый» угольный порт закрытого типа.