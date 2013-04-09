БИЗНЕС-ПРЕМИЯ: Цифровая техника DNS - made in Primorye

Несмотря на то что высокотехнологичному бизнесу пока только обещают различного рода поддержку, Приморье уже сегодня может гордиться тем, что на его территории такой бизнес не только родился и вырос, но и достиг общероссийского уровня. Компания DNS, начинавшая свою деятельность с продажи компьютерной и цифровой техники, сегодня имеет 611 магазинов в 204 городах по всей стране, а также сеть сборочных производств, выпускающих продукцию под собственным брендом. Самое крупное предприятие компании также находится в Приморье. Это один из немногих примеров, когда бизнес идет не с запада на восток, а в обратном направлении, завоевывая все новые территории и везде находя собственную рыночную нишу.