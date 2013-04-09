zr.media
ГлавноеВсе новости

БИЗНЕС-ПРЕМИЯ: Цифровая техника DNS - made in Primorye

9 апреля 2013, 13:19
Пока идея создания в Приморье технопарка высоких технологий только обсуждается, компании ИТ-сферы стремительно развиваются. Яркий пример того, как заработанный на торговле компьютерами и цифровой техникой капитал стал основой для организации в Приморье высокотехнологичного производства, демонстрирует компания DNS.

Пока идея создания в Приморье технопарка высоких технологий только обсуждается, компании ИТ-сферы стремительно развиваются. Яркий пример того, как заработанный на торговле компьютерами и цифровой техникой капитал стал основой для организации в Приморье высокотехнологичного производства, демонстрирует компания DNS.

Издательская компания "Золотой Рог" представляет финалистов IX Краевой Бизнес-Премии в номинации "Компания года Приморского края 2012". Открытое голосование идет на сайте dv-rating.ru до 20 апреля.

Несмотря на то что высокотехнологичному бизнесу пока только обещают различного рода поддержку, Приморье уже сегодня может гордиться тем, что на его территории такой бизнес не только родился и вырос, но и достиг общероссийского уровня. Компания DNS, начинавшая свою деятельность с продажи компьютерной и цифровой техники, сегодня имеет 611 магазинов в 204 городах по всей стране, а также сеть сборочных производств, выпускающих продукцию под собственным брендом. Самое крупное предприятие компании также находится в Приморье. Это один из немногих примеров, когда бизнес идет не с запада на восток, а в обратном направлении, завоевывая все новые территории и везде находя собственную рыночную нишу.

«Как и многие компании нашей отрасли, мы начинали с продажи цифровой техники, - рассказывает генеральный директор компании DNS Дмитрий АЛЕКСЕЕВ. - Открывали магазины в Приморье, потом двигались в регион, затем вышли за его пределы. Следующим этапом стало открытие собственного производства - сначала это было небольшое предприятие во Владивостоке. Летом прошлого года мы открыли новое сборочное производство в пригороде Артема, которое позволило нам более чем в 2 раза увеличить объемы - мощность производства сегодня составляет более 1,5 млн единиц техники в год. Оно является головным. Кроме этого, сборка компьютерной техники под брендом DNS осуществляется в Сибири и Центральной России».

Высоко оценил новое производство и губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Побывав недавно на сборочном производстве, глава региона отметил, что сегодня мировая экономика сохраняет тенденции к возвращению производств из третьих стран, а значит есть необходимость осваивать новые рынки сбыта за пределами России. «В одном часе лета от Владивостока проживает 400 млн человек - это перспективный рынок сбыта. Необходимо придумать конкурентное преимущество, благодаря которому мы будем на нем интересны», - считает губернатор.

Предприятие, построенное компанией с нуля, представляет собой современный технологический комплекс. Сборка проходит в просторных, светлых цехах. Рядом расположены бытовые помещения - раздевалки, комнаты отдыха и душевые. Все сотрудники предприятия - молодые парни и девушки со среднетехническим или высшим образованием из приморских городов - никакой иностранной рабочей силы. Хотя наличия кадровой проблемы на предприятии не отрицают, дефицита работников и текучки кадров практически нет - свое дело делают официальное трудоустройство, без задержек выплачиваемая заработная плата, соцпакет, учитывающий все требования российского трудового законодательства.

Компьютеры и ноутбуки, планшеты и нетбуки, приобретающие все большую популярность в офисах моноблоки самых последних моделей и цифровые телевизоры стройными рядами выстроились на полках в ожидании тестирования. Даже не верится, что вся эта продукция, собранная руками приморских мастеров, после тестирования и установки операционной системы, упакованная в фирменные коробки с индивидуальными штрих-кодами, разъедется по всей России. И в Москве и Новосибирске, Иркутске и Хабаровске люди с удовольствием будут пользоваться техникой с фирменным значком DNS - made in Primorye.

Несмотря на то что фирменные магазины DNS сегодня открыты в самых разных городах, а аналогов приморскому сборочному производству DNS нет на территории России, компания не собирается останавливаться на достигнутом. Сегодня в разработке есть новые виды продукции. Говорить о них подробнее пока рано, но уже совсем скоро ассортимент расширится, и с новинками покупатели смогут познакомиться в фирменных магазинах DNS.

Голосуйте в финале!!

DV-Rating.ru

#Новости#Звезды шоу-бизнеса#Рынок нефтесервисных услуг#Поставки на внутренний рынок#Бизнес#Европейский газовый рынок#Рынок труда#Готовый бизнес#Производство#Производство газа#Рынок нефтепродуктов#Малый и средний бизнес#Газозаправочное оборудование#Конкурсное производство#Ассоциация европейского бизнеса#Малый бизнес#Производство космических аппаратов#Производство СПГ#Рынок углеводородов#Штаб по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов#Рынок спг#Оборудование добычи#Нефтехимическое производство в России#Нефтяной рынок#Рынок масел#Оборудование добычи нефти#Общий рынок#Мировой рынок нефти#Оборудование#Мировой рынок нефти спрос на нефть#Оборудование нефтепромысла#Рынок ценных бумаг#Единый рынок#Выбор оборудования#Бизнес-центр "Рябина"#Производство шин#Рынок нефти#Исполнительные производства#Нефтехимиеское производство в России#Производство топлива#Нефтяное оборудование#Баркиндо. нефть рынок#Строительное оборудование#Похоронный бизнес#Креативный бизнес#Рынок#Фондовый рынок#Союз производителей нефтегазового оборудования#Мировой рынок газа#Производство бензина россия#Пищевое производство#Внутренний рынок#Производство бензина#Рынок перевозок нефти и нефтепродуктов#Рынок топлива#Газовый рынок#Нефть на оборудование#Разработка бизнес-плана фирмы#Срочный рынок#Знай наших!#Приморье
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56