БИЗНЕС-ПРЕМИЯ: Цифровая техника DNS - made in Primorye

Пока идея создания в Приморье технопарка высоких технологий только обсуждается, компании ИТ-сферы стремительно развиваются. Яркий пример того, как заработанный на торговле компьютерами и цифровой техникой капитал стал основой для организации в Приморье высокотехнологичного производства, демонстрирует компания DNS.
Издательская компания "Золотой Рог" представляет финалистов IX Краевой Бизнес-Премии в номинации "Компания года Приморского края 2012". Открытое голосование идет на сайте dv-rating.ru до 20 апреля.
Несмотря на то что высокотехнологичному бизнесу пока только обещают различного рода поддержку, Приморье уже сегодня может гордиться тем, что на его территории такой бизнес не только родился и вырос, но и достиг общероссийского уровня. Компания DNS, начинавшая свою деятельность с продажи компьютерной и цифровой техники, сегодня имеет 611 магазинов в 204 городах по всей стране, а также сеть сборочных производств, выпускающих продукцию под собственным брендом. Самое крупное предприятие компании также находится в Приморье. Это один из немногих примеров, когда бизнес идет не с запада на восток, а в обратном направлении, завоевывая все новые территории и везде находя собственную рыночную нишу.
«Как и многие компании нашей отрасли, мы начинали с продажи цифровой техники, - рассказывает генеральный директор компании DNS Дмитрий АЛЕКСЕЕВ. - Открывали магазины в Приморье, потом двигались в регион, затем вышли за его пределы. Следующим этапом стало открытие собственного производства - сначала это было небольшое предприятие во Владивостоке. Летом прошлого года мы открыли новое сборочное производство в пригороде Артема, которое позволило нам более чем в 2 раза увеличить объемы - мощность производства сегодня составляет более 1,5 млн единиц техники в год. Оно является головным. Кроме этого, сборка компьютерной техники под брендом DNS осуществляется в Сибири и Центральной России».
Высоко оценил новое производство и губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Побывав недавно на сборочном производстве, глава региона отметил, что сегодня мировая экономика сохраняет тенденции к возвращению производств из третьих стран, а значит есть необходимость осваивать новые рынки сбыта за пределами России. «В одном часе лета от Владивостока проживает 400 млн человек - это перспективный рынок сбыта. Необходимо придумать конкурентное преимущество, благодаря которому мы будем на нем интересны», - считает губернатор.
Предприятие, построенное компанией с нуля, представляет собой современный технологический комплекс. Сборка проходит в просторных, светлых цехах. Рядом расположены бытовые помещения - раздевалки, комнаты отдыха и душевые. Все сотрудники предприятия - молодые парни и девушки со среднетехническим или высшим образованием из приморских городов - никакой иностранной рабочей силы. Хотя наличия кадровой проблемы на предприятии не отрицают, дефицита работников и текучки кадров практически нет - свое дело делают официальное трудоустройство, без задержек выплачиваемая заработная плата, соцпакет, учитывающий все требования российского трудового законодательства.
Компьютеры и ноутбуки, планшеты и нетбуки, приобретающие все большую популярность в офисах моноблоки самых последних моделей и цифровые телевизоры стройными рядами выстроились на полках в ожидании тестирования. Даже не верится, что вся эта продукция, собранная руками приморских мастеров, после тестирования и установки операционной системы, упакованная в фирменные коробки с индивидуальными штрих-кодами, разъедется по всей России. И в Москве и Новосибирске, Иркутске и Хабаровске люди с удовольствием будут пользоваться техникой с фирменным значком DNS - made in Primorye.
Несмотря на то что фирменные магазины DNS сегодня открыты в самых разных городах, а аналогов приморскому сборочному производству DNS нет на территории России, компания не собирается останавливаться на достигнутом. Сегодня в разработке есть новые виды продукции. Говорить о них подробнее пока рано, но уже совсем скоро ассортимент расширится, и с новинками покупатели смогут познакомиться в фирменных магазинах DNS.
Голосуйте в финале!!
DV-Rating.ru