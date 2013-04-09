Что мешает Интернету быть дешевым на Дальнем Востоке

Ситуация с территориями, которые снабжаются услугами связи по спутниковым каналам, немного другая. Спутниковый ресурс, который арендует «Ростелеком», очень дорог и ограничен. «И если бы мы говорили об экономически обоснованных тарифах, то стоимость одного условного мегабита трафика для «спутниковых» регионов составляла бы примерно 13-14 тыс. рублей. Мы понимаем, что это неподъемные цены, поэтому за счет внутренних резервов стараемся удерживать цены на более низком уровне. Сегодня тарифы гораздо меньше (400-600 рублей с включенным пакетом трафика), при этом за последние 3 года они снизились в 2-4 раза, хотя спутниковый ресурс для нас дешевле не стал. Что касается нестандартных шагов по снижению цен на интернет, то их можно и нужно рассматривать. Но какие бы нестандартные решения ни принимались, снизить стоимость доступа в Интернет невозможно без модернизации инфраструктуры. Инвестиции в эти проекты имеют очень большие сроки окупаемости, что не позволят нам сегодня самостоятельно финансировать их. Одним из выходов действительно может стать государственно-частное партнерство, когда государство делает предварительный заказ на какой-то гарантированный объем услуг. Но пока это только планы», - отмечает представитель «Ростелекома».