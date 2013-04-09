Дальнему Востоку расписан сценарий развития

Корреспондент «ЗР» воочию увидел, как принималась Программа социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона
В Якутске прошло заседание Государственной комиссии по развитию Дальнего Востока. Министры, руководители крупных компаний, институтов развития, руководители регионов Дальнего Востока и Забайкалья, принявшие в ней участие, единодушны во мнении: программа «Социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года», подписанная накануне председателем правительства Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, - документ для макрорегиона важнейший. В совещании принял участие и корреспондент «ЗР».
Множество мнений и интересов приведены к консенсусу. Дальше так же консолидированно нужно искать механизмы, которые бы позволили наполнить ее деньгами, дать жизнь обозначенным в ней проектам. А в итоге вывести регион в лидеры экономического роста.
«Каждый рубль, который будет вложен в регион, - а мы вышли на беспрецедентно высокую планку финансирования, порядка 10 триллионов - должен дать отдачу, - с этого начал заседание Госкомиссии Дмитрий Медведев, и без пафоса добавил: - А главное, мы должны найти эти средства, и заклинаниями тут не поможешь. Нужно сделать все, чтобы экономика развивалась по тому сценарию, который мы сами для себя определили».
Впервые в постсоветское время для восточной части страны написан конструктивный сценарий, учитывающий и реальные геополитические угрозы, и мощный потенциал региона и точно расставивший приоритеты. Разработчиком программы выступило Министерство по развитию Дальнего Востока.
Досье: Программа «Социального и экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года» содержит две федеральные целевые программы и 12 подпрограмм, 23 комплексных инвестиционных проекта. Общий объем финансирования - 10,6 трлн рублей, их которых 3,8 трлн - средства федерального бюджета, 6,5 трлн - внебюджетные источники, 0,3 трлн - консолидированные бюджеты субъектов РФ. 88% средств федерального бюджета предусматривается направить на реализацию инфраструктурных проектов, в том числе: 49% на транспортную инфраструктуру; 19% на социальную инфраструктуру; 13% на энергетическую инфраструктуру; 7% на коммунальную инфраструктуру и на обеспечение экологической безопасности.
Предполагается, что при успешной реализации мероприятий Госпрограммы объем совокупного валового регионального продукта вырастет в 2,2 раза. В рамках реализации комплексных инвестпроектов будет создано около 200 тысяч рабочих мест, еще не менее 500 тысяч дадут смежные отрасли. Государство, инвестировав в регион 3,8 млрд, получит дополнительные налоговые доходы в объеме более 5 трлн руб.
«Максимальное использование естественных преимуществ региона: это непосредственный выход на динамично развивающийся АТР, рынки которого оцениваются в $20 трлн и за последние пять лет увеличились в полтора раза, и богатые природные ресурсы (нефть, газ, уголь, цветные металлы, железная руда)», - обозначил логику формирования программы министр экономического развития Андрей БЕЛОУСОВ. Исходя из этого, на повестке дня, по его словам, стоят четыре приоритетных задачи. Опережающее развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, создание условий для реализации крупных проектов - новых центров развития, формирование потребительского спроса и укрепление человеческого потенциала региона.
В числе системообразующих транспортных проектов - реконструкция БАМа и Транссиба, что должно разблокировать освоение сырьевых ресурсов обширной территории и дать новые возможности развития транзита. Уже через три года необходимо обеспечить удвоение провозной способности железной дороги. И основным инвестором здесь должно выступить государство.
Решение этого вопроса, по словам Дмитрия Медведева, возможно через внесение не менее 260 млрд в уставный капитал ОАО «Российские железные дороги».
«Мало», - говорит президент РЖД Владимир ЯКУНИН. По его словам, самый консервативный вариант развития дороги, сформированный на основе межотраслевого баланса проектов, требует порядка 562 млрд рублей, из них РЖД может инвестировать своих лишь 302 млрд - дефицит 260 млрд. «Это абсолютно необходимые средства, без которых невозможно говорить о развитии региона», - утверждает главный железнодорожник.
Собственно этот самый глобальный финансовый дефицит и стал главной повесткой дня. И здесь, прав премьер, заклинаниями не обойтись. На что можно рассчитывать? На Фонд национального благосостояния? К нему апеллировал не один докладчик. Министр финансов Антон СИЛУАНОВ, знающий этот вопрос лучше всех, резюмировал: «Имейте в виду, до 16 года доходы Фонда в бюджете уже учтены, на них рассчитывать пока не приходится, весь бюджет на предстоящие три года распланирован». Главный финансист интеллигентно постанывал: 100 млрд в год - слишком амбициозная задача.
То, что подписанная премьером программа не обеспечена деньгами, порождает недоверие: написать можно все, бумага стерпит. А потом можно будет сказать: ну, в очередной раз не получилось, конъюнктура поменялась, другие проблемы вышли на первый план, до Дальнего Востока вновь руки не дошли. Зачем такая программа?
- Она крайне важна, - сказал в интервью «ЗР» президент Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ, - поскольку задает ориентиры, четко определяет, к чему стремиться. И теперь наша общая задача - найти механизмы привлечения инвесторов, стимулы для закрепления населения, нужны смелые решения, которые помогут кардинально изменить экономическую и социальную ситуацию в регионе. Но считаю, что акцент должен делаться и на человеческом капитале, необходимо создавать региональные фонды, которые можно было бы использовать на увеличение доходов граждан. Они своим кошельком должны почувствовать намерение государства развивать регион.
- Теперь главное, чтобы работа шла системно, - говорит губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ. - Если что-то вынуть из программы, все начнет ломаться, и тогда мы снова будем действовать вразнобой.
- Необходимо расставить приоритеты, - говорит губернатор Амурской области Олег КОЖЕМЯКО. Первое - инфраструктура, без нее бизнес самостоятельно не сможет приступить к реализации крупных проектов, которые должны стать локомотивами развития.
- Нужны долгосрочные правила игры и четкое распределение нагрузки между государством и профильными монополиями, - говорит генеральный директор Фонда развития Павел ГРАЧЕВ.
- Необходимо на государственном уровне более оперативное решение организационных вопросов, - поддерживает его генеральный директор OОO «УК КОМАКС» Константин БАСЮК, который уже не первый год пытается реализовать крупный инвестиционный инфраструктурный проект по созданию дальневосточного аэропортового холдинга.
Участники заседания Госкомиссии искали, по каким сусекам поскрести. Основная надежда на Федеральную целевую программу развития до 2018 года. В ней должно быть предусмотрено финансирование на первоочередные объекты. Необходимо использовать возможности созданных институтов развития Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Российского фонда прямых инвестиций. Речь может идти о государственно-частном партнерстве, о концессионных соглашениях, когда бизнес будущей прибылью сможет рассчитываться с государством за построенную за его счет инфраструктуру. В развитии региона могут быть использованы деньги пенсионных фондов. Вариантов называлось множество, но необходимы изменения в бюджетное и налоговое законодательство, должен быть оперативно принят закон о развитии Дальнего Востока, который закрепит особые условия хозяйствования и жизни в регионе, сделав его привлекательным для инвесторов, поможет найти те самые 10 трлн рублей на развитие.
- Госпрограмма мной подписана и начинает действовать. Это не догма, в ней масса трудностей, есть внутренние проблемы и противоречия, недостаточно источников финансирования, но мы не можем бесконечно дискутировать. Костяк у программы добротный. В добрый путь! - подвел итог заседания Госкомиссии Дмитрий Медведев, признав, что развитие Дальнего Востока - один из самых трудных проектов государства.
Лариса ЛАРИНА, газета "Золотой Рог", Владивосток.