Дальнему Востоку расписан сценарий развития

Собственно этот самый глобальный финансовый дефицит и стал главной повесткой дня. И здесь, прав премьер, заклинаниями не обойтись. На что можно рассчитывать? На Фонд национального благосостояния? К нему апеллировал не один докладчик. Министр финансов Антон СИЛУАНОВ, знающий этот вопрос лучше всех, резюмировал: «Имейте в виду, до 16 года доходы Фонда в бюджете уже учтены, на них рассчитывать пока не приходится, весь бюджет на предстоящие три года распланирован». Главный финансист интеллигентно постанывал: 100 млрд в год - слишком амбициозная задача.