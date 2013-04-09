ГХК "Бор" отправляется на рынок облигаций

Владельцы ЗАО «Горно-химическая компания «Бор» (ГХК «Бор», эксплуатирует единственное действующее борное месторождение в России) нашли способ закрыть брешь в финансовых делах комбината - компания выпустит облигации первой серии на 4 млрд рублей.
ЗАО планирует разместить 4 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей по открытой подписке. Цена размещения равна номиналу. Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. Облигации погашаются на 1820-й день с даты начала размещения.
По выпуску предусмотрена возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения в соответствии с эмиссионными документами. Возможность досрочного погашения облигаций не предусматривается.
Напомним, что облигация - это срочная долговая ценная бумага, удостоверяющая отношение займа между ее владельцем и эмитентом. Наиболее важное отличие облигации от акции состоит в том, что облигация представляет собой долговое обязательство эмитента, т. е. предоставленный ему кредит, оформленный в виде ценной бумаги. Все платежи по облигации эмитент должен осуществлять в первую очередь по сравнению с акциями и в обязательном порядке. Платежи обеспечиваются имуществом эмитента.
«Облигационный заем - для акционерных компаний один из способов заимствования денег, который является стабильным средством финансирования. Однако облигации увеличивают долговые обязательства и ухудшают структуру баланса. И что главное - только крупные солидные фирмы могут рассчитывать на достаточно большое доверие со стороны имеющих сбережения людей, без чего немыслимо успешное размещение облигаций», - отмечает один из приморских финансистов. Что ж, в случае с «Бором» солидность обеспечена, ведь контрольный пакет ЗАО в конце 2011 года выкупил у структур холдинга «Русская горнорудная компания» председатель совета директоров финансовой корпорации «Открытие» Борис МИНЦ вместе с партнерами.
Досье «ЗР» ЗАО «Горно-химическая компании «Бор» образовано на базе Приморского горно-химического комбината, который был официально зарегистрирован 1 октября 1958 года. В настоящее время ЗАО «ГХК «Бор» занимает третье место в мире по производству боросодержащей продукции и является единственным в России производителем продукции из собственного минерального сырья, имеет полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов, таких как борная кислота различных марок, борат кальция, борный ангидрид, датолитовый концентрат.
ГХК «Бор» лихорадит уже не первый год. Меняющиеся с пугающей периодичность собственники первым делом начинают распродавать накопившуюся на складах продукцию, забывая вкладываться в модернизацию предприятия, вовремя рассчитываться с энергетиками и платить зарплату коллективу. Затем, опустошив в очередной раз комбинатовские кладовые, ищут нового Буратино. Новый шанс для развития одного из самых привлекательных приморских предприятий появился с приходом финансистов.
«Я пять раз встречался с собственником дальнегорского «Бора», мы говорили об этом и с (первым вице-премьером) Игорем ШУВАЛОВЫМ, у него было конкретное поручение по «Бору». Там две проблемы. Сейчас идет рассмотрение во Внешэкономбанке по реконструкции производства и рефинансированию кредита под более низкий процент. Есть рабочая группа, которую возглавляет заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева, которая по совместительству руководит рабочей группой по моногородам. Я с ней в тесном контакте нахожусь, и мы работаем», - отметил на недавней «Большой встрече с губернатором» глава региона Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
Досье «ЗР» Борис Минц - совладелец, президент и председатель совета директоров финансовой корпорации «Открытие», основной бенефициар инвестиционной компании O1 Properties, бывший председатель исполкома ПП «Союз правых сил», член правления РСПП. Большой друг экс-главы РАО «ЕЭС России» Анатолия ЧУБАЙСА. Ведет бизнес со своими партнерами с 2004 года, основной из них - Вадим БЕЛЯЕВ, с которым он знаком еще со времен работы в управлении президента РФ по вопросам местного самоуправления (во время президентства Бориса ЕЛЬЦИНА). ФК «Открытие» создана в 1995 году. Толчок развитию финансовой корпорации придал кризис - она приобрела акционера в лице ВТБ и начала санировать банки, превращаясь в универсальную банковскую группу. ФК «Открытие» стала владельцем 19,9% акций Номос-банка в августе 2012 года. ФК намерена полностью консолидировать кредитную организацию в течение двух лет, в дальнейшем провести свое IPO. Зарегистрированная на Кипре «O1 Properties Plc» (владелец - Минц) управляет бизнес-центрами общей площадью свыше 500 тыс. кв. м. По итогам 2012 года Forbes оценил состояние Бориса Минца в $0,9 млрд.
Отметим, что опыт по работе с облигациями у ФК «Открытие» уже есть. В конце 2011 года корпорация привлекла таким образом 4 млрд рублей. Часть выпуска выкупил банк «Открытие».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.