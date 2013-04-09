ГХК "Бор" отправляется на рынок облигаций

Досье «ЗР» Борис Минц - совладелец, президент и председатель совета директоров финансовой корпорации «Открытие», основной бенефициар инвестиционной компании O1 Properties, бывший председатель исполкома ПП «Союз правых сил», член правления РСПП. Большой друг экс-главы РАО «ЕЭС России» Анатолия ЧУБАЙСА. Ведет бизнес со своими партнерами с 2004 года, основной из них - Вадим БЕЛЯЕВ, с которым он знаком еще со времен работы в управлении президента РФ по вопросам местного самоуправления (во время президентства Бориса ЕЛЬЦИНА). ФК «Открытие» создана в 1995 году. Толчок развитию финансовой корпорации придал кризис - она приобрела акционера в лице ВТБ и начала санировать банки, превращаясь в универсальную банковскую группу. ФК «Открытие» стала владельцем 19,9% акций Номос-банка в августе 2012 года. ФК намерена полностью консолидировать кредитную организацию в течение двух лет, в дальнейшем провести свое IPO. Зарегистрированная на Кипре «O1 Properties Plc» (владелец - Минц) управляет бизнес-центрами общей площадью свыше 500 тыс. кв. м. По итогам 2012 года Forbes оценил состояние Бориса Минца в $0,9 млрд.